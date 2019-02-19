Редакция «Комсомольской правды - Псков» определила победителей конкурса «Сладкая парочка»

Александра Курапова и Ольга Смыковская – вот имена читательниц «Комсомольской правды – Псков», которые получили от редакции дипломы и подарки. В их числе, например, сертификат на посещение одного из псковских ресторанов. Теперь уж барышни будут выбирать – или мужей поведут в День защитников Отечества, чтобы и им, и себе одновременно сделать подарок - вкусный ужин, после которого не надо отмывать горы посуды, или 8 марта отправятся с подружками весело провести время.

Конкурсные фото Александры Кураповой (слева) и Ольги Смыковской (справа).

За что такие подарки? Именно Александра и Ольга стали победительницами фотоконкурса «Сладкая парочка». В канун Дня всех влюбленных мы предлагали своим читателям поделиться снимками из семейных альбомов. Фотографии были самые разные – от первых поцелуев в детском саду до свадебных фото и фото в ожидании ребенка. Одно условие – все предлагаемые на конкурс картинки следовало сопроводить небольшим текстом. И пока читатели выбирали понравившуюся фотографию путем голосования на сайте, эксперты придирчиво вчитывались в тексты, выделяя самые интересные из них.

Александра Курапова на вручение призов пришла со своим супругом.Фото: Владимир Кольцов

Александра Курапова с супругом победила в конкурсе, набрав наибольшее количество голосов читателей. И это неудивительно. Ведь семья девушки регулярно участвует в акциях и конкурсах редакции.

- На то, чтобы подать заявку на конкурс, нас подтолкнула мама, - призналась Александра.

А дальше дело техники – снова напомнить друзьям о своем существовании и пригласить их проголосовать.

А вот Ольга с мужем в читательском голосовании не смогли занять первые строчки. Зато текст девушки по достоинству оценили судьи.

Ольга Смыковская написала самое оригинальное описание к фотографии, что оценили все судьи.Фото: Владимир Кольцов

«Я люблю тебя очень-очень. Чисто. Искренне. Без остатка. Я тобою дышу днём и ночью. Я тобою живу без оглядки. Я люблю тебя очень. Слышишь? Так любить почти невозможно. Когда рядом со мною дышишь, моё сердце стучит тревожно. Я люблю тебя очень. Знаешь? Так люблю, что боюсь растаять. О такой любви лишь мечтают. Только небом дана такая. Я люблю тебя очень. Веришь? Мне взамен ничего не надо. Лишь в глазах твоих видеть небо. Отражаться в любимом взгляде. Я люблю тебя очень. Помнишь? Мы любить обещали вечно. Даже если наступит полночь, две души перейдут в бесконечность. Я люблю тебя очень-очень. Так любить почти невозможно. Это ангелы днём и ночью Нас с тобой берегут осторожно», - вот такое стихотворение написала девушка.

Нам кажется, это справедливая оценка членов жюри. За подобные строки стоит давать высокие оценки.