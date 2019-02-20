Как в Пскове поссорились культурные люди

Вся эта история начиналась в августе 2018 года. Тогда в Псков прибыл министр культуры Владимир Мединский. Исподлобья посматривая на сопровождавших его представителей местных музеев, большой московский начальник пробежался по кремлю, заглянул за заборы строительных лесов, поднялся на смотровые площадки, задал буквально пару вопросов, и тут же раздал команды. Так было приостановлено финансирование по ряду многомиллионных проектов и внесены правки в планы реставрации.

В тот же день в стенах администрации области зашел разговор о будущем культуры всего региона. Понятно, что памятников здесь много, и туристам это место ох как интересно. Но для того, чтобы вереницы самолетов-поездов-пароходов-автобусов с группами туристов выстроились, необходимо вложить сюда еще гигантские суммы средств. Ни одного бюджета на это не хватит. Но в процессе обсуждения вновь зашел разговор о возможности передачи двух местных музеев-заповедников на федеральный уровень. Один из них – это Псковский музей заповедник, а второй – «Изборск». Прозвучало такое предложение от губернатора Михаила Ведерникова. И министр с ним согласился.

Министр культуры Владимир Мединский озвучил решение о передаче псковских музеев на федеральный уровень в августе 2018 года.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

ПЕРЕДАВАЙТЕ ОДНИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Условие, которое тогда же было озвучено министерством культуры, – передать оба музея одним юридическим лицом. Иными словами, рекомендовано было объединить два учреждения культуры.

Посетителю выставочных залов этот процесс может показаться простым, некоторые бы даже его не ощутили. Никаких переездов, объединение ведь только на бумаге. Разве что на входных билетах изменилось бы название или юридический адрес. Но, как показывает практика, любое движение по «сближению» начинается с противостояния.

Так и произошло в псковской истории с преобразованием музеев. С удивлением для себя многие интернет-пользователи стали обнаруживать тексты открытых писем от сотрудников музеев, мастеров и рукодельниц, жителей Изборска, экскурсоводов, привозящих туда группы туристов. Каждое такое послание напоминало крик души, и большинство из них содержали десятки подписей согласных с автором людей. Общая подача – все они против объединения. Но если вчитаться, то речь идет не столько о слиянии, сколько о кандидатурах на должность директора объединенного музея-заповедника.

БУМАГА ДОЛГО ТЕРПЕЛА

Одними из первых стали сотрудники Псковского музея-заповедника, в своем открытом письме, размещенном на официальном сайте учреждения, они критиковали Наталью Дубровскую, руководителя музея-заповедника «Изборск»: «С 2006 по 2008 годы она уже была директором Псковского музея. В результате директорской деятельности Н.П. Дубровской была сломана эффективно работавшая структура музея, уничтожен художественный отдел, отдел археологии, служба климатологии, начались репрессии в отношении отдельных сотрудников, не согласных с политикой директора».

Наталья Петровна не заставила себя ждать и ответила авторам письма через средства массовой информации: «то, что это сообщение было опубликовано на сайте, - клевета чистой воды и совершенно недостойное поведение коллег. Я не думаю, что за этим стоит весь коллектив. Это просто группа лиц. И оправдываться я не считаю необходимым».

Но потом было обращение мастеров на сайте главы региона: «Мы предоставляли свои изделия в сувенирные лавки и в Псковский музей заповедник (в период её руководства) и в Изборский музей, когда она стала директором последнего. Наши изделия в лавках, принадлежащих музеям, реализовывались, но средства за их реализацию, положенные по соглашению, не перечислялись нам не только по нескольку месяцев (это было в порядке вещей), но иногда, даже, по нескольку лет. Некоторые их не получили до сих пор».

В феврале этого года на том же сайте губернатора разместили свои материалы и жители Изборска.

Вместо самой Натальи Дубровской оправдаться пытались сотрудники ее музея. Но страсти продолжали кипеть.

Члены Общественной палаты Псковской области 19 февраля собрались, чтобы выслушать позицию комитета по культуре и сотрудников музеев о предстоящем объединении.Фото: Ирина ПОТАПОВА

АРГУМЕНТЫ ПРОЗВУЧАЛИ

19 февраля 2019 года на заседание совета Общественной палаты Псковской области были приглашены все заинтересованные лица – и чиновники от культуры, и общественники, и руководители музеев, и журналисты, так жадно следящие за развитием событий. Увы, Наталья Дубровская на эту встречу прибыть не смогла. А директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков за весь вечер не проронил ни слова.

Говорила Жанна Малышева, председатель госкомитета по культуре Псковской области.

- Была предложена процедура через объединение, то есть присоединение имущества одного музея к другому. И делать это решили на базе музея «Изборск» так как он полностью был готов к передаче на федеральный уровень. А вот в Псковском музее-заповеднике некоторые объекты не вошли в перечень передаваемых, - пояснила она.

Вот почему многие посчитали решенным вопрос с назначением директора нового музея – к кому присоединяют, тому и управлять.

Но, оказывается, у этой реорганизации несколько иной алгоритм.

- Это будет объединение по аналогии с созданием Театрально-концертной дирекции, библиотечной системы, - пояснила Жанна Малышева. – Будет директор, объединенная бухгалтерия, а далее два самостоятельных подразделения со своими руководителями и штатами. Ни один из действующих директоров не займет должность генерального директора, это будет «третье лицо».

Правда, имя этого лица в этот день так и не прозвучало, как бы не настаивали на этом члены Общественной палаты.

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Руководство госкомитете настаивало, что проект штатного расписания сохранил всех сотрудников, все наименования должностей, размеры заработной платы.

- Я не вижу рисков, не вижу угрозы, не вижу минусов, - повторяла Жанна Малышева, отвечая на вопросы общественников.

Она же озвучила новость о назначении Александра Голышева советником губернатора на период процедуры реорганизации музеев. Не секрет, что когда-то он возглавлял областной комитет по культуре, и при нем уже происходило объединение Псковского музея-заповедника, в состав которого вливали музеи-усадьбы. Причина? Все та же – финансирование. Ведь что дает подобное объединение – общее управление, общую бухгалтерию, общие деньги. В случае с объединенным Псково-Изборским музеем-заповедником, - а именно такое название у него, по словам Жанны Малышевой, может быть, - речь тоже идет о деньгах.

- Если эти уникальные учреждения будут переданы на федеральный уровень, сможем говорить о другом объеме финансирования на содержание и реставрацию. Заработная плата сотрудников музеев, конечно, будет выше. Это развитие, движение вперед, это перспективы для наших музеев, - настаивала председатель комитета по культуре, уточняя, что в состав музеев входит так много объектов, нуждающихся в реставрации, что профинансировать все требуемые работы из областного бюджета просто невозможно, а с федеральным статусом все эти памятники получат вторую жизнь.

Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева настаивала: от объединения музеев все только выиграют.Фото: Ирина ПОТАПОВА

ОПАСЕНИЯ ОСТАЛИСЬ

Члены Общественной палаты высказывали опасения, а не случится ли так, что все ценнейшие экспонаты просто перекочуют из нового объединенного музея в другие федеральные учреждения или, не дай бог, в частные коллекции.

- Фонды как были, так и будут, - парировал Александр Голышев.

Вопросы пока остаются только по тому, какие из филиалов Псковского музея-заповедника не войдут в состав нового учреждения, что с ними будет дальше.

- Подтверждено вхождение в объединенный музей усадеб Мусоргского, Римского-Корсакова, Ковалевской, - перечислила Жанна Малышева. - По поводу музея писателя Алтаева, квартиры Спегальского – вопросы. По Алтаеву может быть принято положительное решение. По (музею – Ред.) Спегальского, Новоржевскому краеведческому музею – нет.

Общественная палата создала рабочую группу для контроля за процессом создания объединенного музея, общественники планируют снова и снова возвращаться к обсуждению темы, в том числе, о судьбе не вошедших музеев.