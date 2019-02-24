Три Дня защитника Отечества отметил в Афганистане: Как служилось во время той войны военному разведчику

С детства Сережка мечтал стать военным, и если служить, то непременно в воздушно-десантных войсках. Еще мальчишкой он усиленно занимался спортом - хоккеем, футболом, атлетикой. Налегал на уроки в школе - негоже военному быть безграмотным. В 1979 году выпускник Сергей Алексахин поехал один из небольшого украинского городка в Новосибирск. Поступать.

ПЕРИОД СОМНЕНИЙ

- Мне тогда еще не было 18 лет, - вспоминает Сергей Борисович. - А поступать поехал один, без родителей. Сдал документы, заселился в палаточный лагерь абитуриентов. Были там и те ребята, которые уже армию прошли, и такие же, как я, только что закончившие школу.

На третьем курсе Сергей писал курсовую работу о революционной деятельности Сергея Мироновича Кирова в Сибири. И она заняла первое место в конкурсе Новосибирского университета. Тогда же Сергею предложили перевестись в этот университет на историко-археологический факультет.

- Посеяли тогда во мне сомнения… - честно признается Сергей Борисович, который мог одним махом все переиграть и сменить военную жизнь на археологические экспедиции и написание монографий. - Но армия переборола.

ВСТРЕЧА У АВТОБУСА

В 1982 году Сергея Алексахина отправили в Псков.

- И мне безумно понравился город, его цветы, церкви, чистенькие улочки. Эдакий красивый русский городок, - вспоминает он.

Год спустя на распределении Сергей высказал пожелание быть отправленным именно в этот город. И начальство согласилось:

- Ну что ж, в Псков так в Псков…

В том же году началась его служба в 76-й дивизии.

Служба военных разведчиков сопрягалась с постоянным риском. Фото: Сергей Алексахин.

- Я попал в 237-й парашютно-десантный полк заместителем командира седьмой роты по политической части, - рассказал он. - Моим первым командиром роты стал Владимир Васильевич Крищенко, замечательный наставник.

Тогда же он встретил Ее.

В тот день Сергей вышел в город начальником патруля. После дежурства следовало сдать оружие. Ехали с солдатами в автобусе.

- У стадиона «Локомотив» бабушка провожала внучку, сажала ее как раз в этот автобус. Очень уж мне эта девушка понравилась, буквально в душу запала. Но оружие, бойцы. Надо ехать в часть. Так и не подошел, - поделился воспоминаниями Сергей Борисович.

Но судьба все предусмотрела. И спустя пару месяцев в Псковской областной филармонии они снова встретились.

- Всех молодых лейтенантов активно привлекали к общественной деятельности. При дивизии был создан хор. И я в этом хоре пел. А в том концерте пел еще и хор музыкального училища. Там я ее и увидел…

Тогда уж Сергей решился и подошел. Познакомились. Ее звали Мариной.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРИШЕЛ ПРИКАЗ

Шел 1984 год. Сергей уже готовился сделать предложение. Но в день своего рождения неожиданно получил приказ. Его отправляли в Афганистан на должность заместителя командира разведывательной роты по политчасти в 357-й парашютно-десантный полк 103-й воздушно-десантной дивизии.

В Афганистане собрался дружный коллектив. Фото: Сергей Алексахин.

Тогда же у Марины умер дедушка, и предложение руки и сердца Сергей решил отложить. Вначале поехал к маме, отвез туда личные вещи из снимаемой в Пскове квартиры. А потом полетел в Кабул.

- Город меня удивил. Шумный. Правила дорожного движения никто не признает. Люди заглядывают в машину, - поделился воспоминаниями Сергей Борисович.

Полк располагался в крепости Бала-Хиссар, построенной еще англичанами. Личный состав - практически со всего Советского Союза.

- Непросто было попасть в разведроту. Следовало пройти тест. Проверялись не только физическая выносливость и закалка, но и моральные качества, смекалка. В разведроте висел огромный плакат «Их наградила Родина». И там все фамилии, ордена, медали. А напротив некоторых фамилий стояла пометка «посмертно». И когда приводили молодых солдат, их внимание обращали на этот стенд. Это была своего рода проверка на вшивость. На построении звучала фраза: «Всех вас, конечно, не убьют, но процентов 90 не вернется». И после этого вели на тест. Это был психологический прием. Тех, кто не справлялся, не брали.

БУДНИ РАЗВЕДРОТЫ

Разведывательная рота обеспечивала безопасность на участке от Кабула до перевала Саланг.

- Тот коллектив, который я встретил в Афганистане, был по-доброму сплоченным, была настоящая дружба между офицерами, теплые отношения с солдатами. Мы жили в одной казарме. Уголок офицерского состава был отделен всего лишь сшитыми одеялами, - вспоминает Сергей Борисович и добавляет: - Было тяжело. Очень. Я в первые дни весил 78 кг, а через полтора месяца уже 69 кг… Служба была сопряжена с риском. И только благодаря умению и опыту рота избегала потерь… до определенного момента. Потом была большая армейская операция в Кунаре, это пограничная провинция с Пакистаном, откуда постоянно забрасывались бандформирования.

Бой начался еще в момент десантирования.

Во время столкновения с боевиками удавалось захватить трофейное оружие. Фото: Сергей Алексахин.

- Раньше мы столько душманов и не видели… Десантирование наших двух групп оказалось на пути отхода душманов. И они стали сбрасывать нас с высоты, чтобы уйти в Пакистан. Бой шел несколько дней. Были большие потери. Мы заняли круговую оборону. Взвод Андрея Ивонина спустился ниже, чтобы не было подступа. И у него был жаркий бой. В этом бою свой подвиг совершил Александр Корявин, закрывший собой командира взвода. Когда атака душманов была отбита, Андрей сообщал по рации о раненых. И в этот момент Корявин встал: «товарищ лейтенант…». Это все, что он успел сказать, закрывая собой командира. Легкое ранение получил и командир роты Володя Алексеенко. Пуля отрикошетила и попала в ногу - он выковырял ее, перевязал рану и всю операцию не покидал ребят.

ПИСЬМА ДОМОЙ

Сергею Алексахину письма доставляли стопками. Ему писали девушка, мама, однокашники, друзья.

- Когда ты вдали от дома, то письма помогают и поддерживают, - рассказал Сергей Борисович. - Но в разведроте никто не писал родным о рисках и тяготах, не вызывали жалость к себе, никто не плакался, что тяжело. И я не хотел кого-то пугать. Особенно маму. Хотя моя мама подозревала, что такое разведка, она видела мои документы и тайком даже обращалась к командованию. Меня вызвали в политотдел: «Ваша мама написала, что вы подвергаетесь риску». Я в ответ: выбирает не мама, выбираю я, так что остаюсь со своими разведчиками.

ОПЕРАЦИЯ В ПАНДЖШЕРЕ

В Панджшере добывали алмазы, ими душманы рассчитывались за оружие. Там же находилась тюрьма. Предполагалось, что в ней могли находиться советские солдаты. Командование поставило задачу: выдавить бандформирования и освободить пленных.

- Когда началось десантирование, мы уже слышали по рации, что несут потери высадившиеся до нас, - вспоминает тот день Сергей Борисович. - Мы продвигались вперед, вытесняя душманов. Была короткая передышка. Нарвали диких абрикосов и пошли к реке помыть. Поднимаем головы, а по воде плывут трупы - это душманы перебили всех находившихся в тюрьме…

Командование поставило перед советскими военнослужащими задачу - выбить боевиков из Панджшера. Фото: Сергей Алексахин.

С МЫСЛЬЮ О ДОМЕ

Его служба в Афганистане завершилась в провинции Бамиан, в 4-й парашютно-десантной роте.

- Это уже практически граница с Советским Союзом. И оттого было тоскливо смотреть, как над твоей головой летят к границе птицы… Однажды был случай. Высокогорье. Вьюга. Ничего не видно. Но слышно, как что-то падает. Утром оказалось, что вся территория усыпана гусями. Их были сотни. Птицы оказались в снежном плену. Но утром, едва распогодилось, встали на крыло и полетели дальше.

Лишь в мае Сергей будет отправлен домой. Марина его дождалась. В августе того же года они сыграли свадьбу. И вместе Алексахины уже 32 года.

В 90-е Сергей Борисович получил образование юриста и вот уже 18 лет работает адвокатом.

- За время службы я встретил много порядочных людей и до сих пор храню о них светлые воспоминания…