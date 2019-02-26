В Псковской области школьники сделают будки для собак

Вся эта история началась с необычного мероприятия «Хвостатый фест», которое провели в Пскове силами волонтеров зоозащитных организаций. Под одной крышей собрали десятки бездомных собак и кошек, предлагая жителям Пскова забрать хотя бы одного из них домой. Среди гостей этого фестиваля оказался и депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев.

- Меня удивило, как много ребят пришло на это мероприятие, и очень многие из них заинтересованы в поддержке животных, - отметил он в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков». - Там же я познакомился с руководителем приюта «Добрый» Александром Ефимовым. Приют этот знаю давно, находится он на территории Порхова, и сам я тоже порховский. Спросил, чем можно помочь. И Александр сказал, что очень нужны будки для собак.

Так и родилась идея сделать домики для питомцев.

ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С УЧИТЕЛЕМ

Следующим шагом в этой истории стала встреча с учителем труда порховской школы №1 Валентином Владимировичем Усковым.

Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Когда-то он был директором школы, в которой я учился, - вспоминает Геннадий Григорьев. - Поэтому я не раздумывал долго, к кому пойти за советом и помощью.

Вместе обсудили проект будущих будок, посчитали, какое количество материалов может понадобиться. И спустя несколько дней депутат закупил все это для школы.

- Будка будет высотой 1 метр, ширина - 900 на 750, - поделился планами педагог. - Утепленная. Обошьем вагонкой, обработаем специальной пропиткой, чтобы она не боялась влаги. Крыша будет из металлочерепицы красного цвета. Получится маленький красивый домик.

Всего в планах создать за пару месяцев 14 таких будок. Трудиться над ними будут мальчишки 6 и 7 классов.

- Мы с ними только что закончили разделочные доски к 8 марта для мам. Теперь начнется новая кропотливая работа, - рассказал Валентин Владимирович. - Ребятам предстоит отработать навыки разметки, соединения саморезами и гвоздями. Сложное будет изделие. Но красивое. И дети сами узнают все технологии, сделают все своими руками.

ПОСТУПАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- В последнее время я все чаще слышу о том, что надо отменить уроки труда в школах. Я считаю, это неправильно. Каждый мальчишка должен знать, как сделать своими руками что-то полезное, - убежден Геннадий Григорьев. - Это будет не просто будка. В конце работы каждая группа, а над строительством мальчишки будут работать по 3-4 человека, вырежет табличку с кличкой собаки, для которой они делают домик. Мы погрузим все будки в грузовик и отвезем в приют. Вместе с мальчишками. И они смогут познакомиться с теми собаками, для которых все это делали.

Дети вырежут таблички с кличками собак, для которых предназначен новый дом.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как рассказала волонтер приюта Ульяна Круглицкая, сейчас в «Добром» живет более 120 питомцев, из них около 90 - собаки.

- Привозят их из Пскова, Санкт-Петербурга, Порховского района. Для кошек создано теплое отделение. А вот собаки в основном все на цепи, так как вольеров не хватает. Старички только в будках. Но со временем и эти будки надо менять, - рассказала она.

На тот самый «Хвостатый фест» из Порхова возили 20 собак и 14 кошек, 10 из них нашли новый дом.

- Да, то количество будок, которое сделают школьники, проблему не решит, - убежден Геннадий Григорьев. - Но уже сейчас поступают предложения присоединиться к акции и из других школ. Да и подобных приютов немало.

КСТАТИ

Будки планируют сделать к маю. Тогда же во дворе школы пройдет выставка. Выберут лучшие. Их мастеров планируют поощрить - купят им инструменты.