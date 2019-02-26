Эксперты Россельхознадзора: Можно ли перевозить через госграницу семена, рассаду и луковицы

Жители Псковской области, пожалуй, чаще других россиян выезжают за рубеж. Оно и понятно, регион граничит сразу с тремя иностранными государствами: Эстонией, Латвией и Белоруссией. У многих там живут родственники, остались могилы предков. Выбираются семьями на выходные и праздники, едут на Рижское взморье, на музыкальные фес­тивали и народные гулянья. И конечно, нередко обратно везут дорогие сердцу сувениры, подарки для друзей.

Однако надо помнить, что провозить можно не все! Особое внимание уделяется, например, провозу семян, луковиц, рассады. Давайте вместе разберемся, что можно и что нельзя перевозить. А поможет в этом Наталья Добролюбова, начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ по Псковской области.

Через пункты пропуска, расположенные на территории Псковской области, за минувший год прошло около 71 млн луковиц цветочных культур, около 20 млн горшков с растениями, около 46 млн саженцев, 236 тонн семян газонных трав.

Наталья Добролюбова, начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ по Псковской области. Фото: пресс-служба ведомства.

- Как правило, перевозят растения и семена крупные фирмы, имеющие контракты и договоры на поставку посадочного материала в Российской Федерации, а также разрешение Россельхознадзора на поставку луковиц, - рассказала в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков» Наталья Добролюбова. - На территории Псковской области существует два предприятия, которые реализуют поставку саженцев с латвийского предприятия «Кикши», занимающегося производством посадочного материала.

На все партии товара, из какой бы страны его ни везли, должны быть документы. Их выдает ведомство, отвечающее за карантин растений.

- Нарушение порядка ввоза, а также вывоза с территории Российской Федерации подкарантинной продукции влечет за собой наложение административного штрафа в соответствии со статьей 10.2 КоАП, - уточнила эксперт.

А как быть обычному путешественнику? К примеру, женщина ездила к сестре и везет в своем багаже картофель?

Увы, любой посадочный материал - это продукция высокого фитосанитарного риска, настаивает собеседник.

- В ручной клади допускается 5 килограмм плодоовощной продукции на одно лицо, кроме картофеля, семян и посадки. В случае превышения допустимого веса продукция подлежит возврату или уничтожению, - пояснила Наталья Добролюбова.

Если говорить о цветах, то вам разрешат перевезти лишь букеты, и то не более трех.

Чтобы не лишиться своих покупок на границе, специалисты рекомендуют псковичам заранее проконсультироваться.

КОНКРЕТНО

За консультацией можно обратиться на официальный сайт Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям: http://www.ursn.spb.ru

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Отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской Федерации по Псковской области

Добролюбова Наталья Николаевна

Псков, улица Н. Васильева, дом 77, телефон: (8112) 29-21-29, добавочный (210)

Отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна

Куртикова Валентина Алексеевна

Псков, улица Н. Васильева, дом 77, телефон: (8112) 29-21-29, добавочный (260)