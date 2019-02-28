2019-02-28T18:07:00+03:00
Спорт

В Пскове завершился этап турнира «Мини-футбол – в школу»

Более 30 команд мальчишек и девчонок сразились за заветные путевки на Всероссийский этап
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове завершился этап турнира «Мини-футбол – в школу».В Пскове завершился этап турнира «Мини-футбол – в школу».Фото: Дарья ИСАЕВА
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В Пскове завершился очередной этап мини-футбольного турнира среди учащихся школ, в котором приняли участие ребята из самых разных уголков Северо-Западного федерального округа. Корреспондент «Комсомольской Правды – Псков» побывал на финальных матчах в спорткомплексе «Писковичи», где развернулись жаркие баталии среди самых старших участников турнира – мальчишек и девчонок 2001-2002 года рождения. Открыли финальный день соревнований девочки, и здесь не обошлось без хороших новостей - бронзовыми призерами стали представительницы Псковщины. Сборная ЦО «Псковский педагогический комплекс» в матче за третье место со счетом 3:1 обыграла сборную средней общеобразовательной школы № 2 из поселка Жешарт Республики Коми. Победителями в этой возрастной категории стали учащиеся Юровской гимназии из Вологодской области, которые в финальном матче разгромили сборную гимназии «Гармония» из Великого Новгорода со счетом 5:0, новгородская команда и получила «серебро» турнира.

Юноши также показали зрелищную игру на радость всем зрителям – в финале команда из поселка Искателей Ненецкого автономного округа забила 6 безответных мячей своим прямым конкурентам за первое место – сборной школы № 4 из города Вельска Архангельской области. Псковскую область представляла сборная школа № 1 из города Невеля, которая в итоговом зачете заняла пятое место.

Приятные новости также поступают из спорткомплекса «Олимп», где параллельно со старшими состязались ребята 2003-2004 годов рождения. Упорную борьбу и волю к победе показали учащиеся Бежаницкой школы, представлявшие Псковскую область. В серии пенальти после финального матча они были искуснее своих соперников, представительниц школы № 14 из Калининграда (3:2, 1:1 в основное время) и заслуженно завоевали золотые медали. Среди юношей спортсмены из Опочки заняли 7 место, но искренне пообещали улучшить результат в следующем году. Победителями среди юношей стала сборная школы № 2 города Олонец из республики Карелии.

Победители очередного этапа отправятся на Всероссийский финал, где сразятся с сильнейшими командами со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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