«Достала она и ее мама»: В Псковской области мужчина убил двух женщин

Все случилось в небольшой деревеньке под Островом. Есть такой городок на карте Псковской области.

Жителей – около 500 человек. Все друг друга знают. Несколько улочек из частных домиков, пара многоквартирных домов в три этажа. В одном из таких и произошла трагедия.

23 ФЕВРАЛЯ

Евгений (имена действующих лиц изменены – Ред.) - сорок восемь. Избраннице его – Ольге – пятьдесят пять. Встретились, сошлись. Расписываться не стали. Евгений перебрался в квартиру гражданской жены. Жила она с мамой. Честно сказать, жилье и числилось на пожилой женщине. Но мужчину все устраивало. У них с Ольгой своя комната. Тепло. Чисто. На всем готовом, как говорится. Много ли с мужика надо в квартире с удобствами? Розетку поправить, да лампочку вкрутить.

День защитника Отечества пришелся на выходной. С утра в открытую форточку потянуло дымом от соседских бань. Евгений планировал посидеть дома, одну-другую стопочку поднять. Женщины нет-нет заходили на кухню, делали замечания.

К вечеру все это «бабское нытье» стало невыносимым. Пилят и пилят, ходят и ходят. И все им не так.

Полицию на место происшествия вызвала одна из жертв незадолго до убийства. Фото: СУ СК России по Псковской области.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

Уже стемнело.

На пульт дежурного поступил звонок. Срывающийся женский голос просил о помощи. Это звонила Ольга. Она сбивчиво говорила, что в квартире семейный скандал, что самим не справиться, мужчина не слышит или не хочет слышать, и все может плохо кончиться.

По названному адресу сразу же выехала машина. От отдела до этого дома – минут десять. Но к тому моменту, когда полицейские добрались до подъезда, в квартире все стихло. Любой семейный скандал сопровождается криками, хлопаньем дверей, а то и выбрасыванием вещей из окон. А тут в окнах горит свет. И никого. Тишина.

Прежде чем подниматься в квартиру, полицейские решили обойти дом. В этот момент открылось окно, и с верхнего этажа выпрыгнул Женька…

Орудием убийства двух женщин под Остовом стал обычный кухонный нож. Фото: СУ СК России по Псковской области.

КУХОННЫЙ НОЖ

В квартире разбросаны коврики, в кресле – разбитый телефон, с которого незадолго до этого звонила Ольга. В прихожей кровь. Отпечатки кровавых ладоней на стенах, на двери в туалет. На полу два тела – Ольга и ее мама. Обе мертвы.

- У гражданской жены - одно ножевое ранение, у ее матери – около 10 ран на теле, - рассказали в СУ СК России по Псковской области.

Увидев из окна полицейскую машину, пьяный мужчина решил выскочить на улицу и бежать. С собой даже взять ничего не успел. В чем был, в кровавой одежде, рванул на улицу. Но не рассчитал. При приземлении сломал ногу в двух местах.

Через секунду на него надели наручники.

Семейная сора закончилась убийством двух женщин. Жертвам - 55 и 78 лет. Фото: СУ СК России по Псковской области.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По данному факту Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Орудием преступления стал обычный кухонный нож.

Сам Евгений воспоминаниями о «пьяном» вечере делится пока неохотно.