Чего ждать от рынка недвижимости Пскова весной 2019 года

Весна – пора обновления. Именно весной большинство из нас все чаще открывают сайты объявлений о продаже квартир и домов, всерьез задумываются об улучшении своих жилищных условий.

Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с помощью экспертов выяснил, что чаще покупают жители Пскова, каким районам города они отдают предпочтения, какие пожелания высказывают при подборе жилья агентствами.

ЕДЕМ ЗА ГОРОД

- Безусловно, основную массу сделок в весенний период составляют сделки с недвижимостью за городом, - рассказывает Инесса Сандул, ведущий сотрудник одного из псковских агентств недвижимости, работающая в этом бизнесе с 2006 года. – Спрашивают земельные участки как с домами на них, так и пустые. Приоритетное направление – Рижское и Гдовское. Особенно велик спрос на участки у водоемов, как больших, так и малых.

Она добавила, что весной 2019 года продавцы недвижимости внимательно наблюдают за спросом на вторичную недвижимость в Пскове. Он неустойчив, и будет ли расти – пока не совсем понятно. Слишком много предложений в новостройках.

ОЖИДАНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

В последние два года на рынке недвижимости Пскова и Псковского района появилось немало предложений о продаже апартаментов в таун-хаусах. Такое название носят малоэтажные дома, как правило, в два – три этажа, не выше, но рассчитаны такие постройки на несколько квартир. Так вот эксперты ожидали большой спрос на такое жилье. Увы, ожидания, подчеркивают эксперты, не оправдались.

Связано это с желанием псковичей жить более обособленно, уточнила Инесса Сандул. Горожане если и покупают дома, то выбирают удаленные от города территории, чтобы комфортно проводить свободное время, не посматривая на реакцию соседей.

Эксперты заявляют, что псковичи весной все чаще покупают дома за городом.Фото: Александр ГЛУЗ

КАКИЕ РАЙОНЫ ЧАЩЕ СПРАШИВАЮТ

- Сейчас в цене падают неликвидные объекты - с частичными удобствами, в отдаленных районах города, с низким уровнем развития инфраструктуры, - подключается к разговору Оксана Алехина, сотрудник агентства недвижимости, работающая в этом бизнесе с 2008 года. – Данная тенденция нарастает с каждым годом по причине массового ввода нового жилья в эксплуатацию, ведь в новостройках все под рукой – детские сады, школы, магазины, места для досуга.

Вкратце распределение по выбираемым для покупки жилья районам выглядит так – Завеличье, Запсковье и центральный район. Чаще всего спрашивают одно- и двухкомнатные квартиры, и они в ходу круглый год, а не только весной.

Студенты покупают небольшие квартиры-студии.

КАК ОПЛАЧИВАЮТ ПОКУПКИ

Отмечено, что в Псковской области участок или загородный дом чаще всего оплачивают наличными. А вот квартиры в большинстве случаев приобретаются в ипотеку, либо с использование материнского капитала.

Если говорить о недвижимости для молодежи, то здесь также самым распространенным способом оплаты является ипотечный кредит.

О ценах на жилье в Пскове и Псковской области читайте в ближайшее время.