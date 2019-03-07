Открыто голосование в конкурсе «Лучший псковский свадебный фотограф - 2019»

7 марта 2019 года стартует голосование в конкурсе «Лучший псковский свадебный фотограф». Победителя выберут читатели «Комсомольской правды – Псков».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УЧАСТНИКАХ

Итак, свои заявки подали 17 фотографов. По условиям конкурса могли представить цветные или черно-белые снимки, сделанные в последние пять лет. Авторам предлагалось представить от 1 до 3 фотографий.

Среди конкурсантов есть те, кто уже участвовал в прошлые годы, например, Юрий Карпов, Ирина Михайлова, Александр Сидоренко, Олеся Кораблева, Оксана Ким. Их снимки украшали полосы псковского глянцевого журнала «Свадебный переполох».

В целом никого из тех, кто представил заявки для участия в конкурсе, нельзя назвать новичками в свадебной фотографии. Их работы стали украшением многих семейных альбомов в псковской области, да и за пределами региона.

КАК ПРОЙДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ

С 7 марта по 22 марта на сайте «Комсомолки» любой желающий сможет проголосовать за участника конкурса. Для этого необходимо будет обязательно авторизоваться через социальные сети.

Есть одна особенность голосования – все работы останутся без указания авторства. Это сделано для того, чтобы читатели могли выбрать самые красивые снимки без учета известности имени фотографа и имеющихся у него регалий, его участия в различных фотопроектах, мастер-классах.

Наряду с читателями лучшего фотомастера назовут члены жюри. В его состав вошли: главный редактор «Комсомольской правды – Псков» и журнала «Свадебный переполох» Ирина Потапова, фотограф Михаил Глущенко, дизайнер ГП ПО «Медиахолдинг Псковской области» Кирилл Гавриленко, технический редактор журнала «Свадебный переполох» Юлия Сурикова. Голос каждого эксперта приравнен к 30 голосам читателей. Каждый эксперт сможет проголосовать за три понравившиеся работы.

При этом голоса за серию снимков одного автора суммироваться не будут.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

Имя сильнейшего будет оглашено 23 марта в рамках 5-й выставки «Свадьба EХPO», которая пройдет в ТРК «Акваполис».

В торжественной обстановке победитель конкурса получит диплом, символические подарки и сертификат на бесплатное размещение в журнале «Свадебный переполох». Кроме того, в ближайшем номере этого глянцевого издания будет размещено интервью с фотографом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Старт голосования – 7 марта 2019 года.

Завершение голосования – 22 марта.

Награждение – 23 марта.