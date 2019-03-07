Самые сексуальные спортсменки Псковской области

8 марта принято поздравлять женщин, дарить им цветы и подарки, говорить комплименты. И, наконец, когда все приятные сюрпризы закончились и барышни погрузились в создание сториз в социальных сетях, можно расслабиться!

Но не тут-то было.

Праздник праздником, он прошел и жди следующего. А вот те, ради которых все это придумано, остаются с нами. И ценить, радовать и баловать их надо каждый день! Ведь они самые красивые, умные, смелые, сильные… Стоп, стоп, стоп. А, нет, все правильно! «Комсомольская правда – Псков» составила шорт-лист самых красивых спортсменок Псковской области. И кто решится сказать, что это «слабая половина человечества»?

Смотрите не обожгитесь!

Галина Макарова, Псков

Галина - образец для любой современной девушки. Тот самый случай, когда яркая внешность гармонично сочетается с исключительной образованностью.

Фото: Галина Макарова.

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Три высших образования. Совмещает офисную работу в банке с разносторонней спортивной жизнью – в свободное время занимается хоккеем, пилоном, спортивной гимнастикой и конным спортом. Участница многочисленных корпоративных состязаний по стритболу, волейболу, слалому, бегу и плаванию.

Галина имеет три высших образования. Фото: Галина Макарова.

На данный момент занята становлением женской хоккейной команды «Штурм». Замужем, растит двух детей, которых активно приобщает к спорту.

Галина разносторонний человек в области спорта, она занимается как командными видами, так и одиночными. Фото: Галина Макарова.

Анна Шуняева, Гдов

Для прекрасной Анны примером всегда служили родители. Она из большой (12 человек – Ред.) спортивной семьи. И ей смолоду прививалась любовь к спорту. Многократная чемпионка области по легкой атлетике и многоборью, победитель областных соревнований по зимнему плаванию, участница первенства СЗФО по легкой атлетике, призер областной олимпиады по физической культуре.

Количество наград анны в легкоатлетических дисциплинах не сосчитать. Фото: Анна Шуняева.

Анна решила стать профессиональным специалистом, поэтому сейчас учится и тренируется в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Псс, не замужем, только это секрет.

Екатерина Плавинская, Великие Луки

Екатерина, в отличие от Анны, решила заняться спортом самостоятельно и вот уже на протяжении многих лет успешно доказывает свою состоятельность первоклассной спортсменки. Чемпионка Всероссийского фестиваля вузов физической культуры в полосе профессиональных препятствий, чемпионка области в беге на 400 м с барьерами, чемпионка в эстафетном беге 4х100м, призер области в беге на 400 м.

На счету Екатерины множество наград в легкоатлетических дисциплинах. Фото: Екатерина Плавинская.

На данный момент восстанавливается после травмы колена, полученной во время соревнований, но надеется как можно быстрее вернуться в строй. Здоровья тебе, Екатерина!

Сейчас Екатерина восстанавливается после травмы. Фото: Екатерина Плавинская.

Ольга Коченова, родилась в Кемеровской области, с 6 лет живет в Пскове

Для того чтобы перечислить все достижения Ольги потребуется отдельный материал. Выбрав для себя один из самых экзотичных видов спорта, фризби, она уже давно обеспечила своими достижениями место на небосклоне звезд данного вида спорта.

Ольга занимается достаточно непривычным видом спорта - фризби. Фото: Ольга Коченова.

Серебряный призер чемпионата Европы по фризби на траве в составе смешанной сборной России, чемпионка Европы по фризби на песке, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка мира по фризби на песке 2017 года, обладательница титула «Лучшая спортсменка Европы», трехкратная чемпионка России и многократная обладательница звания «Лучший игрок» нашей страны. В настоящий момент в составе женской сборной России готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Португалии и Венгрии. Ольга, мы с тобой!

Ольга завоевывает награды и на международном уровне. Фото: Ольга Коченова.

Наталья Ильина, Великие Луки

Самая юная участница нашего праздничного пирога – Наталья. Она – настоящая скромница и не любит говорить о себе. Наталья предпочитает доказывать свою крутость спортивными подвигами, которых у нее немало.

Еще недавно Наталья занималась лыжами, но теперь она соревнуется с легкоатлетами. Фото: Наталья Ильина.

Раньше занималась лыжами и была чрезвычайно успешна – выигрывала областные и всероссийские соревнования с 2014 по 2016 год. На данный момент переквалифицировалась и занимается легкой атлетикой. 2018 год был весьма продуктивен для нее – золото областных соревнований и бронза первенства СЗФО. На данный момент набирает форму в городе Кисловодске, чтобы летом достичь новых вершин спортивного Олимпа.

Девочки! Красавицы! Каким бы видом спорта вы не занимались, в каких бы городах и поселках Псковской области не жили и не тренировались, помните, что все мужчины региона вас всегда поддержат и придут поболеть на очередные соревнования с вашим участием!