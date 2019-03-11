Секреты псковского мастера: Как смастерить букет подснежников

Не балует весна в этом году теплом и первыми цветами, выглядывающими из-под снега. Но к празднику так хочется увидеть на столе хотя бы небольшой букетик первоцветов. Как быть? Его можно создать своими руками. А поможет в этом Маргарита Завертяева, постоянная участница выставок и ярмарок в Пскове.

- Я увлечена рукоделием с детства, - рассказала мастерица. - Занимаюсь изготовлением интерьерных композиций, украшений для волос и одежды. Материал - фоамиран. Это пластичная замша, но изделия из нее выглядят реалистично. Люблю и ценю свой труд, совершенствую навыки, получаю от этого наслаждение, заряд энергии. Для меня это как песня, как свежий воздух. А совсем недавно появилось новое увлечение - мыловарение в домашних условиях. Мне некогда скучать, у меня бывает депрессии, я получаю массу удовольствия, видя результат. Таким рукоделием можно заниматься с детьми, мои внучки с удовольствием создают поделки. Это может сделать каждый!

Так выглядит итоговый букет подснежников. Фото: Маргарита Завертяева.

Вместе с мастером мы будем создавать букетик подснежников.

Нам потребуются лист белого, желтого и зеленого иранского или корейского фоамирана толщиной 1 мм, немного проволоки.

Шаг 1.

Нарезаем тонкую проволоку на отрезки длиной 17- 20 см. Это будущие стебельки. Создаем тычинки цветка. Для этого нарезаем желтый фоамиран на отрезки 2,5 × 5 см и делаем ножницами бахрому, которую затем проминаем пальцами.

Фото: Маргарита Завертяева.

Шаг 2.

Вырезаем из белого фоамирана лепестки подснежника - 3 шт по 5 см и 3 шт по 4,5 см. Лепестки нагреваем, делаем из них лодочки. Затем на лепестках шилом или зубочисткой прорисовываем прожилки.

Фото: Маргарита Завертяева.

Шаг 3.

Из зелёного фоамирана вырезаем листья. Ширина - 1,2 - 1,5 см, длина 15- 20 см. нагреваем, создаем форму лодочки, немного сгибаем вдоль листика и натягиваем, чтобы добиться сходства с настоящими растениями.

Фото: Маргарита Завертяева.

Шаг 4.

Вырезаем прилистники по 1 штуке на цветок, их ширина - 1 см, длина - 4,5 - 5 см. Нагреваем и вытягиваем пока материал теплый, кончик отгибаем немного назад.

Фото: Маргарита Завертяева.

Шаг 5.

Маленькие 3 белых лепестка подкрашиваем акриловой краской или сухой пастелью, гуашью. Приклеиваем первые три окрашенных лепестка к тычинкам, кончики выдвигая немного вперед, между ними приклеиваем 3 больших лепестка. Обтягиваем тейп-лентой, можно зеленым фоамираном, но в этом случае его придется клеить. Можно воспользоваться атласной лентой зеленого цвета.

Фото: Маргарита Завертяева.

Шаг 6.

Стебель окрашиваем в зеленый цвет акрилом или тонируем другими материалами, можно обтянуть шелковой тонкой лентой. Бутон отгибаем, придаем цветку форму знака вопроса, в результате прилистник должен оказаться сверху.

Фото: Маргарита Завертяева.

Ваш цветок готов.