2019-03-13T12:28:56+03:00
Происшествия

В Псковском районе пропали два школьника

Мальчишки ушли из школы еще 12 марта, и до сих пор их местонахождение неизвестно
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Псковском районе пропали два школьника: Никита Букшанов и Максим Дмитриев.В Псковском районе пропали два школьника: Никита Букшанов и Максим Дмитриев.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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В Псковском районе ведутся поиски двух мальчиков 14 и 16 лет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это учащиеся Москвинской средней школы в деревне Кирово.

Одного из пропавших зовут Никита Букшован, другого – Максим Дмитриев. Никита учится в восьмом классе, максим – в седьмом.

12 марта ребята пришли в школу, но уже около 9 часов утра покинули здание. Куда именно они отправились, что планировали делать - никто не знал.

Ни вечером, ни позднее мальчишки не появились дома. Родители обратились в полицию. К поискам приступили сразу же. Но до настоящего времени ребят не нашли.

КОНКРЕТНО

Никита Букшанов был одет в черную куртку, синие брюки с белыми полосками, серо-серебристые кроссовки, сине-белый шарф с надписью «Зенит».

Максим Дмитриев был одет в черную куртку, светлый шарф, синие джинсы, черные кроссовки.

Если кто-либо видел ребят, знает об их местонахождении, полиция просит позвонить по телефонам ОМВД России по Псковскому району: 8(8112) 676-872, 676- 851 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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