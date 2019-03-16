Водитель экскурсионного автобуса, по вине которого пострадали дети из Пскова, предстанет перед судом

В Псковской области перед судом предстанет водитель автобуса, на котором ученики школы №12 ехали на экскурсию в Санкт-Петербург. Однако добраться до конечного пункта им не удалось. В Струго-Красненском районе на федеральной трассе Санкт-Петербург – Невель произошла авария. «Комсомольская правда – Псков» сообщала тогда, что в салоне ехали учащиеся 7 и 8 классов. Их сопровождало несколько взрослых.

На 240-м километре трассы автобус внезапно слетел в придорожную канаву.

В прокуратуре Пскова уточнили, что причиной стало плохое самочувствие водителя. Он потерял сознание из-за сильного утомления. Он же является владельцем бизнеса – организует и осуществляет перевозки пассажиров.

- Двадцать два ребенка, находящиеся в автобусе, и двое лиц, их сопровождающих, получили телесные повреждения различной степени тяжести, - отметили в ведомстве.

Известно, что перед поездкой водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр, в этом случае медик не выпустил бы его в рейс.

Мужчине предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Материалы дела переданы в суд. Статья предусматривает наказание в виде 2 лет лишения свободы, либо штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за два года, либо принудительные работы в ближайшие два года.