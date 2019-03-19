2019-03-19T15:00:16+03:00
Конкурсы и тесты

В Псковской области начался прием заявок на конкурс «Моя семейная история»

Теперь в нем могут принять участие не только школьники, но и студенты
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
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"Комсомолка" и Государственный архив Псковской области приглашают школьников и студентов составить историю своей семьи."Комсомолка" и Государственный архив Псковской области приглашают школьников и студентов составить историю своей семьи.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Сразу отметим, в этом году есть несколько существенных дополнений в условиях конкурса «Моя семейная история». Во-первых, если прежде к участию в нем приглашались исключительно школьники, то теперь подать заявку смогут и студенты. Во-вторых, в этом году предложено не писать эссе или составлять описание на основе проведенных исследований, а всего лишь представить генеалогическое древо семьи. Но обо всем по порядку.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

В третьем конкурсе генеалогических исследований могут участвовать жители Псковской области. Решено сделать несколько возрастных групп: 1-5 классы, 6-11 классы, учащиеся средних специальных учебных заведений и учреждений высшего образования.

При этом не важно, где проживали предки конкурсантов и имели ли они отношение к Псковской земле. Главное, как отмечают сотрудники Госархива, - это стремление самих участников изучать историю своей семьи и бережно хранить ее.

Как показала практика прошлых лет, чаще других присылают работы школьники 3-7 классов. И основными помощниками для них становятся родители, дедушки и бабушки. Вместе собирают фотографии родственников, бережно вписывают в альбомы или специально заведенные для этого тетрадки информацию о членах семьи, о наградах, грамотах, месте работы. Все это обязательно пригодится.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

До 5 мая организаторы принимают конкурсные работы. Затем пройдет их экспертиза членами экспертного жюри, в состав которого войдут сотрудники архива, историки, журналисты. И еще до окончания учебного года проведут награждение.

На что стоит обратить внимание? На требования к работам. Если вы помните, в прошлые годы предлагалось участвовать в нескольких номинациях. В этом году оставлена только одна - составление генеалогического древа. Составить его можно в электронном виде с помощью специальных программ или изготовить своими руками, например, вырезать из картона, выпилить из фанеры, слепить из полимерной глины или вышить нитками.

Тут уж, как говорится, у кого на что хватит сил и воображения.

Судьи оценят качество оформления работ, творческий подход к их выполнению, количество поколений и достоверность данных, а для этого рекомендуется в подкрепление составить перечень имеющихся в семье документов, подтверждающих те или иные семейные ветви.

КОНКРЕТНО

Куда присылать работы:

Государственный архив Псковской области, улица Петрова, дом 1;

Проектный офис «Команды 2018», улица Некрасова, дом 19;

По электронной почте: gapo@obladmin.pskov.ru с темой письма «Мое семейное древо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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