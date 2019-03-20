2019-03-20T15:56:57+03:00
Происшествия

Суд поставил точку в истории с поджогом жилого дома в Локнянском районе

Молодой человек не простил обиду и через полгода отомстил пожилой женщине
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Два года в тюрьме проведет поджигатель из Локнянского района.Два года в тюрьме проведет поджигатель из Локнянского района.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все начиналось летом. Жительница деревни Плиски Екатерина Игоревна (имена героев изменены - Ред.) наняла молодого парня, чтобы скосить на ее участке траву. Самой ей такая работа уже была не под силу, за седьмой десяток перевалило. Жила она в своем деревенском домике, дети звали в Санкт-Петербург, к ним поближе. Но она стояла на своем: доживать буду в родном доме. Пусть в нем печное отопление, да и водопровода нет - воду с колодца надо приносить. Зато не будет сердечной тоски по этим местам в городской квартире.

Егор, тот самый работник, недавно поселился в деревне. Парню 19 лет. О таких принято говорить - из неблагополучной семьи. У матери было четверо детей, но женщина не ценила свое счастье. Выпивала. Гуляла. В результате старших детей забрали в социальные учреждения. Остался только маленький Егорка, ведь мама поклялась взяться за ум. Но, похоже, мальчишка был предоставлен сам себе. Еще в детстве его не раз ловили на краже. А едва он отметил совершеннолетие, успел схлопотать условный срок.

В Плисках он предлагал свою помощь - кому траву скосить, кому грядки вскопать. Екатерина Игоревна окликнула его как-то раз и спросила, сколько возьмет за ее участок - надо траву выкосить. Егор назвал 4000 рублей. Многовато, конечно, но других помощников нет.

Когда пришло время принимать работу, женщина всплеснула руками: кто же так косит. Чуть до ругани не дошло с работником. Но деньги она все заплатила, хотя для себя решила больше никогда Егора не звать.

- С того момента он и затаил обиду на пожилую женщину, - рассказала в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков» прокурор Локнянского района, старший советник юстиции Наталья Иванова.

Зимой Екатерина Игоревна обычно перебиралась к соседу. Так проще, уверяла она. Случись что с пожилым человеком, сразу придут на помощь. Но каждый день ходила к себе домой, протапливала печь, чтобы не пахло сыростью.

В один из зимних деньков на пороге дома появился Егор.

- Он знал, что бабушки нет дома, что она в это время у соседей. И решил нанести имущественный вред. От куска автомобильной камеры поджег входную дверь, дождался, когда разгорится, и ушел. Дом сгорел со всем имуществом, - сообщила прокурор.

Задержали его утром следующего дня. Отпираться не стал, даже в деталях рассказал, как поджигал дом.

До суда Екатерина Игоревна не дожила. Случившееся подорвало ее здоровье. На суд приезжал сын. Егор просил у него прощение, но мужчина не простил.

Между тем вскрылся еще один эпизод - он признался в краже там же, на территории Локнянского района.

- В совокупности суд приговорил его к лишению свободы в виде 2 лет в колонии общего режима, - резюмировала Наталья Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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