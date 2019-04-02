До чего же хороши псковские красавицы
Это был первый шаг, и потому волновались все - от организаторов до участниц. «Комсомольская правда - Псков» впервые провела конкурс для девушек, которые в силу своего должностного регламента обязаны ежедневно носить форму. Но помимо этого все они, как говаривал герой одной из кинолент, «спортсменки, комсомолки и… просто красавицы».
О ПРОЕКТЕ
Идею провести такой конкурс предложили, кстати, сами сотрудники ведомств. У кого-то девушек в штате по пальцам одной руки можно перечесть, у других - десятки. Но все они наравне с мужчинами выполняют весьма и весьма непростые задачи. И справляются с ними легко. При этом строгие правила требуют от девушек соблюдать дресс-код. Но псковичкам форма к лицу. А потому проект «Красавица в погонах» превратился в настоящий конкурс красоты.
Не все победительницы смогли лично присутствовать на вручении подарков.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
О ГОЛОСОВАНИИ
Едва фотографии конкурсанток появились на сайте издания, началась самая настоящая битва. Лидер менялся каждые пару часов. За девушек голосовали друзья, родственники, коллеги по работе. В социальных сетях регулярно рассылались предложения поддержать представительницу того или иного ведомства. Активно в этом помогали пресс-службы.
А потому неслучайно конкурсантки постоянно менялись местами, да так часто, что сами участницы проекта не успевали следить за новостями о своих перемещениях в рейтинге конкурса.
Ксения Федорова, старший государственный инспектор отдела государственной службы и кадров.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Решено было не ограничиваться тройкой лидеров, победительницами признали пять красавиц. Все они набрали максимальное количество читательских голосов.
Знакомимся: это Ксения Саддарова, Илона Грабаздина, Ксения Федорова, Анна Брюханцева, Ирина Коноплева.
Ирина Коноплева, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Псковской области.Фото: Владимир Кольцов
Все девушки были приглашены в редакцию для награждения. Каждая получила диплом, книги из коллекций «Комсомольской правды» и приятные подарки.
Анна Брюханцева, инспектор отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
КТО СТАЛ ЛИДЕРОМ
Ксения Саддарова с 2018 года преподает в Псковском филиале Академии ФСИН России. Победить ей помогали коллеги и студенты, которых в вузе около 300 человек.
- Удивительно, но голосовали даже родители моих учеников, - призналась Ксения, набравшая максимальное количество голосов. - Они активно агитировали за меня голосовать. И для меня это было очень приятно. Я с подобным сталкиваюсь впервые. Мне даже в какой-то момент показалось, что люди, окружающие меня, больше настроены на победу, чем я.
ИСТОЧНИК KP.RU
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