До чего же хороши псковские красавицы

Это был первый шаг, и потому волновались все - от организаторов до участниц. «Комсомольская правда - Псков» впервые провела конкурс для девушек, которые в силу своего должностного регламента обязаны ежедневно носить форму. Но помимо этого все они, как говаривал герой одной из кинолент, «спортсменки, комсомолки и… просто красавицы».

О ПРОЕКТЕ

Идею провести такой конкурс предложили, кстати, сами сотрудники ведомств. У кого-то девушек в штате по пальцам одной руки можно перечесть, у других - десятки. Но все они наравне с мужчинами выполняют весьма и весьма непростые задачи. И справляются с ними легко. При этом строгие правила требуют от девушек соблюдать дресс-код. Но псковичкам форма к лицу. А потому проект «Красавица в погонах» превратился в настоящий конкурс красоты.

Не все победительницы смогли лично присутствовать на вручении подарков.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

О ГОЛОСОВАНИИ

Едва фотографии конкурсанток появились на сайте издания, началась самая настоящая битва. Лидер менялся каждые пару часов. За девушек голосовали друзья, родственники, коллеги по работе. В социальных сетях регулярно рассылались предложения поддержать представительницу того или иного ведомства. Активно в этом помогали пресс-службы.

А потому неслучайно конкурсантки постоянно менялись местами, да так часто, что сами участницы проекта не успевали следить за новостями о своих перемещениях в рейтинге конкурса.

Ксения Федорова, старший государственный инспектор отдела государственной службы и кадров.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Решено было не ограничиваться тройкой лидеров, победительницами признали пять красавиц. Все они набрали максимальное количество читательских голосов.

Знакомимся: это Ксения Саддарова, Илона Грабаздина, Ксения Федорова, Анна Брюханцева, Ирина Коноплева.

Ирина Коноплева, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Псковской области.Фото: Владимир Кольцов

Все девушки были приглашены в редакцию для награждения. Каждая получила диплом, книги из коллекций «Комсомольской правды» и приятные подарки.

Анна Брюханцева, инспектор отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

КТО СТАЛ ЛИДЕРОМ

Ксения Саддарова с 2018 года преподает в Псковском филиале Академии ФСИН России. Победить ей помогали коллеги и студенты, которых в вузе около 300 человек.

- Удивительно, но голосовали даже родители моих учеников, - призналась Ксения, набравшая максимальное количество голосов. - Они активно агитировали за меня голосовать. И для меня это было очень приятно. Я с подобным сталкиваюсь впервые. Мне даже в какой-то момент показалось, что люди, окружающие меня, больше настроены на победу, чем я.