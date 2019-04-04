«Не ожидала, что вокруг столько неравнодушных людей»: Больной раком великолучанке помогли собрать деньги

В Псковской области собраны средства на лечение больной раком жительницы Великих Лук Светланы Козловской. Женщина еще совсем молода, но последние семь лет ее жизни превратились в ежедневную борьбу с болезнью. Все имевшиеся средства давно потрачены на лечение. Но полностью справиться с заболеванием не удается.

Актив великолукского представительства благотворительного фонда «Земляки» вызвался помочь и собрал деньги на лечение.

- На сегодняшний день средств, собранных неравнодушными людьми и выделенных фондом, хватит на последующее лечение, - отметили в пресс-службе фонда.

- Не ожидала, что вокруг столько неравнодушных людей. Хочу сказать огромное спасибо! За все! Лично буду молиться за всех. Спасибо. Дай Бог всем здоровья, - прокомментировала случившееся сама Светлана.

Сейчас она находится в больнице, обострился тромбофлебит ног. Ждет результаты анализов из клиники в Петербурге, чтобы поехать на лечение и продолжить борьбу с раком.

КОНКРЕТНО

Организаторы сбора средств выражают искреннюю признательность всем, кто откликнулся и принял участие в судьбе женщины.