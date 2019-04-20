2019-04-20T11:04:59+03:00
Происшествия

Группу возвращавшихся с тренировки велосипедистов сбила машина под Псковом

Четыре человека получили травмы, один из них сейчас в реанимации
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В восьми километрах от Пскова легковой автомобиль въехал в колонну велосипедистов. Фото очевидцев происшествия.В восьми километрах от Пскова легковой автомобиль въехал в колонну велосипедистов. Фото очевидцев происшествия.
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Под Псковом на трассе, ведущий на Ригу, произошло ДТП: черный Опель Астра въехал в группу велосипедистов. За рулем легкового автомобиля находился пожилой мужчина.

- Ему лет 70, у машины псковские номера, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» очевидцы происшествия.

Они уверяют, что мужчина был в момент аварии трезв, вел себя вполне адекватно и понимал, что произошло.

Под колесами оказались четыре спортсмена. Все они старше сорока лет. В этот день они совершали тренировочный заезд по маршруту Псков – Изборск – Псков. В момент возвращения, примерно в 8 километрах от Пскова и произошло ДТП. Машина следовала за велосипедистами в том же направлении, что и они. Как рассказали очевидцы, она буквально «подняла их всех на капот, люди делали сальто в воздухе».

Водитель объяснил случившееся лопнувшим колесом. Якобы из-за него машина потеряла управление, и руль повело в сторону велосипедистов. Избежать столкновения он не смог.

Причиной аварии под Псковом водитель называет лопнувшее колесо. Фото очевидцев.

Причиной аварии под Псковом водитель называет лопнувшее колесо. Фото очевидцев.

Очевидцы уточнили, что тормозного следа на месте аварии нет.

При этом родственники одного из пострадавших рассказали Псковскому агентству информации о том, что экспертам предстоит установить, не было ли колесо пробито в момент наезда.

Всего в аварии пострадали четыре спортсмена. Один получил незначительные травмы – ушибы, ссадины, гематомы. Его медики уже отпустили домой. Один из спортсменов находится в реанимации и двое - в нейрохирургии. У мужчин сотрясение мозга, несмотря на то, что все они были в защитных шлемах, множественные ушибы. У одного из них перелом позвоночника и серьезная травма ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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