Затраты малоимущих семей на приобретение цифровых приставок для ТВ возместят

Меры поддержки малоимущих псковичей начнут действовать с 13 мая, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвященной переходу Псковской области на цифровое вещание.

- Работа по социальной защите будет запущена 13 мая, - сообщил председатель комитета по социальной защите Армен Мнацаканян. - В категорию граждан, имеющих право на возмещение части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны, входят малоимущие семьи и малоимущие одиноко-проживающие граждане. Компенсация будет осуществляться в течении 10-15 дней.

Псковской области переходит на на цифровое вещание с 3 июня.

Приобрести новое оборудование для приема ТВ необходимо тем, кто видит букву «А» на экране телевизора при просмотре. Если телевизор выпущен до 2012 года, то его обладателю необходимо приобрести приставку для приема цифрового сигнала, а также приобрести дециметровую антенну. Тип антенны зависит от удаленности от вышки телерадиовещания:

- комнатная — при наличии вышки в радиусе 3 км;

- наружная — до 10 км;

- с усилителем — до 30 км.

Если житель области проживает на территории, где нет доступа к телерадиовещанию, то ему необходимо приобрести спутниковую тарелку, которая обеспечит работу 20 каналов. В таком случае не взимается абонентская плата.

Стоимость цифровой приставки колеблется от 800 рублей до 5000. Для стандартного телевизора достаточно самой дешевой приставки — цена не влияет на качество приема сигнала. Дециметровая антенна стоит от 400 до 1000 рублей (без кабеля).

Также в Псковской области предоставляется бесплатная помощь в установке и настройке цифровой приставки, антенны и спутниковой тарелки: по телефону горячей линии 8-800-100-60-11 можно вызвать волонтера, который прибудет в течение недели.