Вопросы обращения с ТКО в Псковской области можно будет решить через почту

Жители муниципалитетов Псковской области, где нет офисов расчетной группы компании «Псковские коммунальные системы», смогут решать вопросы с ТКО через отделения «Почты России».

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в администрации области, договор на абонирование почтовых ячеек заключили в Гдовском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Опочецком, Палкинском, Печорском, Плюсском, Себежском, Струго-Красненском и Усвятском районах.

Ящики размещены по адресам:

1. 181600 г. Гдов, ул. Ленина д. 9/12, абонентский ящик № 2

2. 182010 пгт. Кунья, ул. Пионерская д. 4, абонентский ящик № 7

3. 182900 пгт. Локня, ул. Ленина д. 2, абонентский ящик № 6

4. 182200 г. Новосокольники, ул. Партизанская, д. 8, абонентский ящик № 8

5. 182330 г. Опочка, ул. Коммунальная, абонентский ящик № 4

6. 181270 пгт. Палкино, пер. Почтовый, абонентский ящик № 1

7. 181500 г. Печоры, ул. Свободы, д. 25, абонентский ящик № 3

8. 181000 пгт. Плюсса, ул. Ленина, абонентский ящик № 9

9. 182250 г. Себеж, ул. Пролетарская, д. 29, абонентский ящик № 5

10. 181110 пгт. Струги Красные, ул. Советская, д. 26, абонентский ящик № 10

11. 182570 пгт. Усвяты, ул. 25 лет Октября, абонентский ящик № 11.

Информация о порядке обращения и бланки заявлений уже отправили в почтовые офисы. Граждане смогут бесплатно отправлять письма регоператору. Поводом для обращения являются неправильно выставленные счета, недостоверные данные о количестве проживающих в домовладении и другие вопросы.

В перечисленных выше районах по скользящему графику будут работать мобильные группы АО «Псковские Коммунальные Системы».

В Пскове офис «ПКС» находится по адресу: ул. Яна Фабрициуса, д. 6, тел. 8 (8112) 20-15-07, часы работы в будние дни с 8.30 до 17.30 с обедом с 13.00 до 14.00.

Великолучане и жители Великолукского района могут обращаться в офис по адресу: Октябрьский проспект, д. 140, тел. 8 (81153) 6-54-82, 6-54-75. В будние дни граждан принимают до 20 числа каждого месяца с 8.00 до 16.00, исключая обед с 12.00 до 12.30.

Офисы «Псковских Коммунальных Систем» работают в Бежаницком, Новоржевском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Невельском, Пушкиногорском, Островском, Порховском, Пустошкинском, Пыталовском районах.