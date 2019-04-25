Псковский приют для животных «Лесопилка» вынужден искать новое место

Псковский приют для животных под названием «Лесопилка» будет вынужден искать новое место. Как стало известно «Комсомольской Правде – Псков» новый владелец участка, на котором располагался приют, имеет свои личные планы на землю и постройки.

В интервью Псковскому агентству информации руководитель организации «Зоозащита» Вера Короткова рассказала, что новый собственник хочет организовать на участке деревообрабатывающее производство. Зоозащитники узнали о совершенной сделке последними. Прежний хозяин делал вид, что договаривается с представителями приюта, а за их спиной продал здания и землю.

Приют «Лесопилка», расположенный в Любятово, на этом месте приют просуществовал восемь лет.

- Мы до последнего были уверены, что сделка будет заключена именно с нами, за последние два месяца мы собрали более миллиона рублей на выкуп приюта, - рассказала Вера Короткова. – Однако собственник решил поступить по-своему и продал здания и землю местному бизнесмену. Скажу сразу, новый хозяин вовсе не выгоняет нас на улицу – он дал нам год времени на переезд, а также обещал помочь с транспортировкой и с необходимыми стройматериалами на первое время. Собранный всем миром миллион никуда не пропадет – его мы потратим на наш новый дом, должно хватить.

В данный момент зоозащитники активно ищут подходящий вариант для местоположения нового приюта. В приоритете – заброшенные промышленные объекты на окраине Пскова.