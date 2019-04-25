2019-04-25T15:54:39+03:00
Общество

16-летний пскович помог сотрудникам ДПС задержать убегавшего пьяного водителя легковушки

Сам юный герой во время задержания получил травму
Алёна Комарова
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Злоумышленник уходил нот погони на автомобиле, после чего бросил машину и попытался скрыться пешком.Злоумышленник уходил нот погони на автомобиле, после чего бросил машину и попытался скрыться пешком.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Погоня случилась 15 апреля в десять вечера у дома № 70 по Рижскому проспекту, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал взмах жезла и попытался скрыться. Несмотря на призывы стражей порядка остановиться, водитель успел проехать по улицам Юбилейной, Достовалова, Шестака. Задержать водителя легковушки помог 16-летний учащийся Псковского агротехнического колледжа Олег Федоров. Четыре года парень занимался дзюдо.

- Вечером мы стояли возле машины, собирались уезжать. Вдруг мимо нас промчалась «пятнадцатая», а следом за ней машина ГИБДД с мигалкой, - рассказала мама Олега Вера Владимировна. - Потом мы увидели, как к гаражам напротив нашего дома бежит парень, а за ним полицейский. Я говорю: «Олег, смотри, удирает».

Олег (на фото справа) вместе со своими братьями Кириллом и Ильей. Фото: Из семейного архива.

Олег (на фото справа) вместе со своими братьями Кириллом и Ильей. Фото: Из семейного архива.

Парень не раздумывая кинулся наперерез. Подставил удиравшему подножку и, как говорит мама, «хорошенько задвинул». Нарушитель упал в одну сторону, а Олег - в другую. Тут-то полицейские и «приняли» водителя ВАЗа. Но на этом история не закончилась. Еще до момента задержания в погоню включились другие невольные свидетели.

- Недалеко от нас в машине сидели трое мужчин, они подумали, что Олег тоже нарушитель, и, когда он побежал за парнем, погнались за ним, - говорит мама студента. - Сын после того, как остановил водителя, был в шоке: нечасто в реальной жизни приходится тягаться со взрослым соперником, в эмоциях он подумал, что за ним гонятся приятели задержанного парня, и убежал.

Среди тех мужчин один оказался знакомым мамы мальчика. Когда неразбериха улеглась и стало понятно, кто за кем гонится, взрослым пришлось искать убежавшего в неизвестном направлении Олега. Некоторое время спустя парень сам позвонил маме с чужого телефона и вернулся домой.

Как оказалось, в схватке с водителем «пятнадцатой» Олег сломал правую руку - ему наложили гипс.

- Главный мужчина в семье заболел, - сетует Вера Владимировна. - Без него мне никак, он у нас и за папу, и за маму.

У Олега двое братьев - Кирилл 9 лет и 13-летний Илья, мама работала в охране, уволиться решила прямо на днях. Говорит, «физически работа не пыльная, но морально тяжело». За два года работы ей не пришлось никого задерживать, как выдалось сыну: только пьяные попадались.

Сейчас в городской полиции решается вопрос о поощрении Олега Федорова.

Медицинское освидетельствование подтвердило догадки сотрудников ДПС - 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 был нетрезв. Теперь мужчине грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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