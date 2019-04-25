Единственная в Псковской области девушка-судья мечтает о собственной спортивной школе

В любом виде спорта, а уж особенно в футболе, сложно переоценить роль судьи, ведь от некоторых его решений напрямую зависит исход матча. Это очень ответственная и сложная работа, требующая незаурядной теоретической и физической подготовки, а также готовность принимать на себя ответственность. Причем с мужчинами примерно все понятно - футбол любит каждый четвертый, но что же движет девушками, решившими стать арбитрами? «Комсомольская правда - Псков» пообщалась с Домникой Ивановой, единственной девушкой в нашем регионе, которая выбрала для себя эту профессию и совсем ни о чем не жалеет.

ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ

В спорт Домника пришла в раннем детстве. Любовь к активному образу жизни ей прививал отец Александр, занимавшийся футболом и хоккеем. Из всех своих четырех детей он брал с собой на тренировки именно маленькую Домнику. А по вечерам они вместе собирались у телевизора, чтобы посмотреть на игру любимого «Спартака».

- Мой отец был и всегда останется для меня самым крутым спортсменом, - признается Домника. - Всей своей любовью к спорту, и в частности к футболу, я обязана ему - он и вдохновлял меня, и заставлял работать, и мог найти нужные слова в трудную минуту.

Ивановы жили в Старом Изборске. Когда Домника перешла в шестой класс, семья переехала в Псков. Здесь она начала тренироваться и выступать за юниорскую футбольную команду Псковского педагогического колледжа, которая уже давно зарекомендовала себя как одна из сильнейших в регионе. В составе команды Домника стала чемпионом Северо-Западного федерального округа.

Любовь к спорту Доминике привил ее отец Александр.

Упорные тренировки, работа над собой и целеустремленность помогли ей уже в восьмом классе попасть на просмотр в спортивную школу олимпийского резерва в Подмосковье. Расставание с близкими и родным домом, ежедневные тренировки, конкуренция среди спортсменок - все это лишь больше закаляло девушку. Домника участвовала во многих турнирах Москвы и области, становилась победителем футбольного чемпионата столицы среди женских команд. В 2015 году ее вызвали в сборную России по футболу. За национальную команду она дебютировала на турнире в Финляндии, заслуженно получила звание кандидата в мастера спорта.

КРЕСТ НА КАРЬЕРЕ ИГРОКА

К сожалению, иногда в футбольном мире не все зависит лишь от трудолюбия и желания играть, это также очень травмоопасный вид спорта. Домнике не повезло - она повредила крестообразные связки и была вынуждена оставить свою спортивную карьеру. Однако расставаться с футбольным полем не собиралась ни в коем случае, и решение, как это сделать, пришло само. Вернувшись в Псков, она записалась на занятия в «Центр молодого арбитра».

- Мысль о том, что я не смогу находиться на футбольном поле, была чудовищна, - вспоминает Домника. - Хотелось быть ближе к футбольной жизни, чувствовать атмосферу, продолжать общение в этой среде. Именно поэтому я записалась в «Центр молодого арбитра». Из трех человек, в данный момент проходящих обучение, я единственная девушка, однако никаких трудностей с этим нет. Наш директор Беляков Александр Викторович - настоящий профессионал своего дела, и учиться у него - огромное удовольствие. Занимаемся теорией футбольных правил, физическими упражнениями. Постоянно получаем практику на матчах Кубка области и других турнирах. Ну и, конечно же, ездим в Москву перенимать опыт у столичных арбитров.

ПОРЯДОК НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

Футболисты и болельщики удивляются, когда она в составе бригады арбитров появляется на стадионе. Однако Домника говорит, что никакого негатива со стороны мужчин на поле не испытывает, местами это безобидные шутки, а иногда даже восхищение. На игроков, которые во время матча не лезут за словом в карман, Домника никогда не обижается - на поле кипят нешуточные страсти и эмоции всегда на пределе. Знает не понаслышке.

Помимо этого, Домника решила не только наводить порядок на футбольном поле среди взрослых, но и передавать свои знания и опыт детям. На данный момент учит играть в футбол сразу две группы малышей 7-10 лет, смешанную группу в 10-й школе и группу девочек в 27-й школе. Надеется, что ребята, как и она, полюбят футбол на всю оставшуюся жизнь.

Доминика сама профессионально занималась футболом, теперь обучает этому детей. Фото: Из семейного архива.

Конечно же, главная мечта в жизни Домники - также на футбольную тему.

- Мечтаю о собственной футбольной школе, - рассказывает девушка. - Это должно быть особенное место, с индивидуальным подходом к каждому спортсмену. Сейчас стараюсь впитывать все знания, которые пригодятся в дальнейшем для достижения данной цели. Также очень хочу по окончании колледжа поступить в НГУ имени Лесгафта. Я верю, что однажды у меня все получится.