2019-04-26T18:20:32+03:00
Общество

«Радиации не видно, не слышно, запаха нет»: Пскович Николай Орехов рассказал об участии в ликвидации аварии в Чернобыле

С момента взрыва на Чернобыльской АЭС прошло уже 33 года
Алёна Комарова
Поделиться:
Николай Орехов прибыл в Чернобыль через год после взрыва, чтобы помогать ликвидировать последствия. Фото: Из личного архива.Николай Орехов прибыл в Чернобыль через год после взрыва, чтобы помогать ликвидировать последствия. Фото: Из личного архива.
Изменить размер текста:

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. С тех пор прошло 33 года, выросло практически два поколения россиян, которые знают о той трагедии только из воспоминаний отцов и дедов, поэтому с каждым годом ценнее рассказы тех, кто участвовал в ликвидации аварии. «Комсомолка» встретилась с одним из ликвидаторов и делится его воспоминаниями о командировке в зону отчуждения.

«РЫЖИЙ ЛЕС»

Николай Орехов попал в Чернобыль из Днепропетровска через год после аварии, 11 марта 1987 года, командиром роты 912-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона средств химической защиты.

В подчинении Николая Орехова оказались 68 человек - в основном шахтеры из Луганска, который тогда назывался Ворошиловград, из Харьковской и Днепропетровской областей.

- Все были старше, мне было 36 лет, а ребятам от сорока и выше, - вспоминает собеседник. - Один взвод занимался на станции во втором энергоблоке дезактивацией помещений, второй - ремонтом дозиметрических приборов, третий - очищал от радиации на пункте пропуска машины, которые выходят в чистую зону. А четвертый взвод, спецназ, шел куда пошлют. С этим взводом было тяжелее всего. Посылали на такие участки, где были большие уровни радиации.

Например, как в «рыжем лесу».

Николай Орехов (на фото справа). Фото: Алёна Комарова

Николай Орехов (на фото справа).Фото: Алёна Комарова

- Возле станции был сосновый лес, от радиации ни одной зеленой иголочки в нем не осталось, - говорит Николай Орехов. - Там пришлось тяжело: отходы некоторые нерадивые водители не вывозили в могильники, а сваливали в лесу, и часто радиационная обстановка не соответствовала данным разведки.

Но «бойцы» Николая Орехова не роптали.

- Шахтеры - громогласный, прямой, не терпящий компромиссов народ. Но до того добросовестно относились к выполнению обязанностей военной службы, что другой раз приходилось сдерживать рвение, - говорит он.

Командирами взводов были молодые парни, выпускники Днепропетровского химико-технологического института, еще не женатые. С ними так и вовсе приходилось ругаться, сетует чернобылец, рвались в бой, не жалея себя.

- Потом, когда повзрослели и поумнели, были безмерно благодарны, что берег, - говорит Николай Владимирович. - Один из них жил на одной площадке с матушкой певца Иосифа Кобзона на Телевизионной улице. Был чей-то день рождения, Иосиф Давыдович был приглашен, и я среди гостей. Он тогда за пианино сел и спел пару песен. И в училище к нам приезжал, любил Днепропетровск.

ОДИН ДЕНЬ ЗАМПОЛИТА

На сборах ликвидаторы находились или шесть месяцев, или по набору дозы облучения. До 1 мая 1987 года доза составляла 25 рентген, за этой цифрой следили, говорит Николай Владимирович. Командиры несли личную ответственность, вплоть до трибунала. С 1 мая дозу общего облучения снизили до 10 рентген.

- Практически к этому сроку, за полтора месяца, у меня было уже 23 рентгена, так же и у личного состава. Наш батальон по нормативу оказался нетрудоспособен, - поясняет ветеран. - Физически тогда это никак не ощущалось, но по дозе облучения на работу нас не пускали.

Набранную дозу определяли по формуле: уровень радиации по данным разведки делили на время пребывания.

- Еще были разные накопители, но к нашему прибытию они уже не работали, от того, что в первый год была серьезная эксплуатация, не выдержали, - отмечает собеседник.

Не выдерживали и люди, правда, в практике командира Орехова был только один такой случай.

- Радиации не видно, не слышно, запаха нет. Но поначалу, как при гриппе, был насморк и слезоточивость. Проходило в течение 2-3 недель, - делится Николай Владимирович. - Моя рота была единственной без замполита. И вот из Белоцерковского райкома КПСС прислали мне замполитом инструктора райкома. Я обрадовался. Поехал он на работу, приезжает: «Ой-ей-ей, у меня такое поражение, глаза болят, умираю». Я говорю: «Выпей стакан водки - и пройдет». Но замполит сбежал в госпиталь, и больше я его не видел.

Работать приходилось в тяжелых условиях, иногда даже в зонах с превышением радиации в несколько раз. Фото: Из личного архива.

Работать приходилось в тяжелых условиях, иногда даже в зонах с превышением радиации в несколько раз. Фото: Из личного архива.

ДОМОЙ С ШАМПАНСКИМ

Возвращался домой Николай Орехов с товарищами 20 мая. Накануне отъезда из Чернобыля закатили для командного состава торжественный ужин, вспоминает Орехов, потом персональная машина до Киева, подарки.

- Дарили то, что сделано своими руками, - говорит он. - Из клапанов мазовского двигателя делали ножи, вставляли их в дозиметр, с другой стороны - открывашка для пива. Еще один сувенир - из швейной мастерской, которая шила форму. Они делали сумки на липучках, которые первыми появились у чернобыльцев. Это было круто!

В первый раз молодой офицер ехал в СВ. С вокзала - такси, шампанское на капот...

- Жена не знала, когда я приеду, но говорит, как услышала, что машина подъехала и шампанское бабахнуло, сразу поняла, что это я вернулся. Ждали с дочкой меня все время, - улыбается Орехов.

БЕЛЫЕ БАБОЧКИ В ГЛАЗАХ

Из училища вместе с Николаем Ореховым в Чернобыль отправились его три сослуживца: капитан Федоров, майор Абрамов и прапорщик Лазуренко. Двоих из них уже нет.

- Кто занимается своим здоровьем, тот еще живет. Я 2-3 раза в год ложусь в госпиталь. Проводится профилактика, лечение. А кто-то плюет на это. Когда вернулся, в июне мне был положен двухнедельный отпуск. Командир его не дал, сказал, пойдешь в августе. И вот эти две недели было очень тяжело, задыхался, ноги болели. Неделя прошла, командир отправил в отпуск, потому что выглядел я очень плохо.

Снова Чернобыль дал о себе знать через 10 лет.

- В 1997 году я пару раз потерял сознание на улице. Иду, вдруг перед глазами белые бабочки, снежки... раз и все, упал. А второй раз в автобусе потерял сознание. Поехал в областную больницу в неврологию. Замечательный врач Шереметьев установил, что у меня поражение некоторых участков головного мозга. Отправили на комиссию и дали третью группу инвалидности. Там зафиксировали, что увечье было получено при ликвидации аварии в Чернобыле. А потом посыпался дальше.

Николай Орехов жалеет, что через ликвидацию в первые годы прогнали сотни тысяч человек.

- Понятно, что было желание наших партийных руководителей показать руководству страны, что меры принимаются, все силы брошены. Может быть, и не надо было столько народу туда отправлять, - размышляет ветеран. - В 1991 году в стране создали Госкомчернобыль, впоследствии его возглавил нынешний министр обороны России Сергей Шойгу, потом комитет преобразовали в МЧС. Вопросами атомной безопасности занимается большое министерство. Если бы тогда была такая база, как сейчас, в том числе специалистов, все бы было по-другому. Хотя, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения.

СПРАВКА «КП»

Николай Владимирович Орехов родился в Острове Псковской области в 1951 году, подполковник в отставке. Отсюда ушел в армию и в военное училище - Опочецкое зенитное ракетное командное училище войск ПВО. Окончил его в 1975 году и остался в нем командиром взвода курсантов. В 1978 году училище передислоцировали в город Днепропетровск, дали новое название - Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Досье КП-Псков: Знай наших!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Каждому из нас грозили обрезать веревки»: откровения промышленного альпиниста о странных заказах и покупке «корочек»
В сезон работ на высоте узнали, где учат промышленных альпинистов, кто думает о своей безопасности и почему бабушки грозят перерезать веревки "высотникам"
Новости 24
Великолучанин нанес 23 смертельных удара своей сожительнице из-за ревности
В Пскове на Пасху и Радоницу организуют дополнительные автобусные рейсы на кладбища
В Плюсском районе 9 километров дороги Заполье-Гдов отремонтируют за 90 миллионов рублей
Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибыла в Псков
На время первомайской демонстрации в Пскове ограничат движение по Рижскому проспекту
На автобусных маршрутах №17 и №25 в Пскове внедрили оплату проезда банковской картой
Наталия Соколова: Псковские подростки уходят из дома от безысходности
Власти Псковской области попросят Министерство финансов пересмотреть условия бюджетного кредитования для региона
Больше всего псковских подростков тревожит тема терроризма
Псковский спасатели за сутки 35 раз выезжали на тушение палов травы
В Усвятском районе отреставрируют усадьбу Родзянко
Краеведческий музей Середкинской средней школы стал лауреатом всероссийского конкурса
Псковичи поддерживают предложение о введении 72-часового безвизового режима для иностранцев