2019-05-07T12:13:56+03:00
Общество

В связи с проведением Эстафеты Победы центр Пскова перекроют, а автобусы изменят свои маршруты

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В связи с проведением Эстафеты Победы центр Пскова перекроют, а автобусы изменят свои маршрутыВ связи с проведением Эстафеты Победы центр Пскова перекроют, а автобусы изменят свои маршрутыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове в связи с проведением ежегодной Эстафеты Победы, которую проводит редакция газеты «Псковская правда» с 14.30 до 16.00 для движения автомобилей будет перекрыт центр города, а городские автобусы изменят свой маршрут.

Движение будет ограничено: по Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Гагарина, по улице Гагарина, по улице Яна Фабрициуса от улицы Юрия Гагарина до площади Победы, по улице Советской от Октябрьской площади до площади Победы, по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса, по улице Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта.

Следующие городские автобусы с 14.30 до 16.00 изменят свои маршруты:

- Автобусы маршрутов №№ 2, 3, 4, 14, 16,17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, улице Юбилейной, площади Героев Десантников, улице 128-й Стрелковой дивизии и далее до железнодорожного вокзала в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрута № 6 с Завеличья проследуют через площадь Героев Десантников, улицу 128-й Стрелковой дивизии, улицу Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрута № 1 проследуют по улице Леона Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрута № 11 проследуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях.

- Автобус маршрута № 8 от остановки «Корытово» проследует через площадь Героев Десантников, улицу 128-й Стрелковой дивизии к железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях.

- Автобус маршрута № 19 от остановки «Цементный склад» проследует до площади Героев – Десантников (с разворотом), по улице Юбилейной, улице Максима Горького до Рижского проспекта (конечная).

ИСТОЧНИК KP.RU

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