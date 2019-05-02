Губернатор Псковской области о подрядчиках: Будут переделывать до посинения

2 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой администрации и Пскова Александром Братчиковым проехали по региональной столице на велосипедах. Целью такой поездки стала не прогулка в выходной день, а оценка состояния дорог и уборки улиц. Результаты осмотра глава региона опубликовал на своей странице в социальных сетях. Острая критика сопровождалась хештегами и негодующими смайликами.

«Судя по всему, подрядчики нормального русского языка не понимают». - написал Михаил Ведерников.

Он обратил внимание на нежелание подрядчиков прислушиваться к замечаниям и переделывать свои же недочеты.

«Всем было сказано: принесите в «Псковавтодор» образцы материалов, согласуйте план гарантийного ремонта, чтобы качественно сделать один раз и чтобы работа была принята. Нет, опять начали кроить, причем местами так, что это не поддается никакому здравому смыслу. Вдруг прокатит. НЕ ПРОКАТИТ», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что такие работы приниматься не будут. Представителям подрядных компаний «придется переделывать до посинения, пока не сделают так, как положено».

«Такого хамства по отношению к людям я не видел давно! Самое плохое в этой истории - перекрытые улицы, которые создают неудобства для жителей и гостей города», - отметил Михаил Ведерников.

Критика прозвучала и в адрес конкретной компании, занимающейся уборкой, - ООО «Чистый Град».

«Надоело играть в дипломатию и надеется на благоразумие подрядчиков. Начинаем «срывать маски». Люди должны знать своих «героев»», - подчеркнул глава региона и добавил, что в случае игнорирования замечаний и критики подрядчиками «жители города увидят лица и узнают фамилии учредителей, а городская власть начнёт работу по расторжению контракта».