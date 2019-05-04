Псковский зоолог о змеях на окраинах Пскова: Мы занимаем их территорию, а они могут куда-то ползти по инстинкту

«На парковке под машиной лежит змея», - такое сообщение появилось в группе «Микрорайон Родина - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте». В подтверждение - пара фото и видео, где человек за хвост держит живую змею.

ЛОВИТЕ САМИ

Ползучее в жилом массиве спряталось у колеса машины, припаркованной возле спортивного клуба, рядом с домом № 4 на Никольской. Кто-то из зевак определил, что змея под машиной - опасная гадюка.

- Охотник, который был среди жильцов дома, сказал, что это камышовая гадюка. Недавно возле нашего микрорайона жгли камыши, она могла оттуда приползти, - рассказал «Комсомолке» директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов, которому пришлось справляться с необычной ситуацией.

Очевидцы разглядели на теле змеи утолщение и сделали вывод, что она беременная. Решили звонить в МЧС.

- Через минут 20 нам перезвонили и сказали, что в ГУ МЧС России по Псковской области нет специалиста по змеям, помочь ничем не могут. Мы решили пошуметь, чтобы она уползла, не помогло. Убивать змею не хотели, но во дворе гуляют дети, собаки, поэтому решили ловить.

Среди сотрудников управляющей компании нашли смельчака - парень из Узбекистана вызвался поймать непрошеную гостью, а Андрей Тарасов вывез змею в лес. Если верить сообщениям в группе, «в позапрошлом году трупики змей по всем тропинкам валялись».

ГАДЮКА-ТО ОБЫКНОВЕННАЯ

Микрорайон Родина располагается почти на берегу реки - рядом поле, заросшее кустами, деревьями и травой. В теплое время года псковичи часто выходят туда на пикники, гуляют с детьми и собаками. А ядовитые змеи, которые, как оказалось, живут рядом, - дело нешуточное. «Комсомолка» решила обратиться к специалистам - зоологам из Псковского государственного университета и расспросить, действительно ли пойманная змея - гадюка, и как человеку соседствовать с опасным животным.

Змею поймали и вывезли в лес. Фото: «Микрорайон Родина - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте»

Выложенные в сетях фото и видео змеи внимательно рассмотрела кандидат биологических наук, доцент, зоолог Людмила Урядова.

- Если это тот экземпляр, о котором идет речь, то, скорее всего, это действительно гадюка обыкновенная. Камышовых гадюк не бывает, нет такого вида, - отметила она, а затем рассказала и показала среди экспонатов университетского зоологического музея все виды рептилий, которые живут в Псковской области.

Их в нашей местности четыре: гадюка обыкновенная, уж обыкновенный, медянка и ящерица без ног - веретеница. Ядовита из них только гадюка.

- Все это пресмыкающиеся, змеевидные формы, то есть формы «без ног», - пояснила специалист. - Они похожи друг на друга, и если на глаза нам попадается особь размером 20-25 см, то без так назы-ваемых систематических признаков очень трудно определить, кто это. А чтобы разобраться, надо знать, какие признаки искать и где.

ЧЕРНЫЙ ЗИГЗАГ НА СПИНЕ

Уж и гадюка - это две змеи, широко распространенные на территории Псковской области. Уж чаще всего сильнее и длиннее гадюки. Обитают в самых различных местах. В зависимости от общего фона окружающей среды их окраска может быть различной.

- В нашей области на учебных экскурсиях мы со студентами встречали гадюк с рыжим фоном окраски на глинах или песках, зеленый фон - у тех, кто живет на лугу, среди сочной лесной расти-тельности. Также фон может быть почти черным в болотах, - делится Людмила Урядова. - Но независимо от фона окраски главный признак гадюки - черная зигзагообразная полоса на спине. Она всегда хорошо видна. Еще один признак - голова ромбовидной формы, между ней и туловищем есть переход, а у ужа голова овальная, незаметно переходит в туловище. На фото и видео с Никольской голова выражена четко.

У гадюки, как отмечает зоолог, имеются челюстные ядовитые зубы, но они не видны, поэтому ориентироваться на них не приходится. Они бывают размером до 1 сантиметра, хотя для поражения достаточно и легкого укуса. Яд попадает под кожу и быстро разносится кровью по телу.

НЕ БЕРЕМЕННАЯ, А СЫТАЯ

- Гадюки размножаются в июне, сейчас еще рано, - пояснила Людмила Павловна. - У беременной гадюки между яйцами будут видны перетяжки. На видео в змее что-то ровненькое, скорее всего, она что-то съела.

Кормятся они в основном мышами, землеройками и крупными жуками.

- Так, как на видео человек держит змею, делать нельзя, - сетует Людмила Павловна. - Змея может изловчиться и укусить, голова ведь не зафиксирована. Не говоря уже о том, что змее плохо - это не-нормальное для ее тела положение.

ЭТО ИХ «РОДИНА»

Микрорайон Родина - это практически деревня, поэтому в присутствии там змей нет ничего удивительного, отмечает специалист. Город наступает на природу, жилой сектор дошел до реки. Змея, всполошившая жителей Никольской, могла приплыть с той стороны реки, ведь змеи плавают.

- Змея куда-то «шла» и, бедная, не туда пошла. Хорошо, что ее не задавили, - жалеет пресмыкающееся зоолог. - А сколько на дорогах давленых бывает! Раньше, еще в прошлом веке, были большие зимовки змей в районе Снетогорского монастыря. Мы с давних времен ходим туда со студентами на практику. Там не было шоссейной дороги, змеи чувствовали себя как дома. Сейчас туда вторглись люди, появились коттеджи. Мы занимаем их территорию, отбираем их землю. Они могут куда-то ползти согласно инстинкту. На окраине города, недавно заселенной, они еще, к счастью, остались. В центре городе случаи появления гадюк крайне редки.

МИРНОЕ СОСЕДСТВО

В жизни, как рассказала зоолог, со змеями можно «дружить».

- У меня на даче гадюка живет лет пять. Я ее не трогаю, - рассказала Людмила Павловна. - Не знаю, одна и та же это змея или это разные. На участке лежал большой кусок железа, от солнца он нагревается, вот змея и пришла греться. Когда я подняла этот лист, ахнула. Там оказался извилистый вход внутрь. Потом с племянником мы ее поймали, разглядели и вернули на место. Она не ушла, осталась жить. Маленьких детей сейчас на дачах нет, поэтому не страшно. Есть еще одно место возле берега реки, где живет гадюка. Местные привыкли и не трогают ее, но остальные готовы убить: за что, зачем? Проходите мимо и все!

Как рассказала зоолог, вдоль Псково-Чудского озера много населенных пунктов, где змеи зимуют в подполах в картошке.

- Местные это знают, гадюк не трогают, и гадюки не трогают людей. Как только приходит тепло, они уходят в естественные условия. Никто никому не мешает. Главное, разумно себя вести, не злить ее.

Разъяренная гадюка может прыгнуть.

- Однажды на меня гадюка прыгнула почти до уровня груди, - рассказала зоолог. - Студенты раз-дразнили, я бежала, чтобы ее «спасти». Точно не знала, где змея лежит. Подбежала. Невольно на нее, а она на меня. Студенты врассыпную. Я знала, как действовать, отскочила. В моей практике это единственный неприятный случай с гадюкой.

НЕМЕДЛЕННО К ВРАЧУ

- Если змея укусила, надо немедленно к врачу, - говорит Людмила Павловна. - Говорят, надо прижечь место укуса папиросой. Зачем? Будет дополнительная рана - ожог. Говорят, можно отсасывать яд. Можно только тем, у кого во рту нет никаких ранок. Если есть хоть небольшая царапинка - это равно укусу в голову. Не надо накладывать жгут на руку, как иногда советуют. Если знаешь, на какое время, куда, и не растеряешься, то можно. Но такое бывает редко, чаще - испуг, люди несутся неизвестно куда вместе с укушенным, а его надо обездвижить и нести, всеми возможными силами. Хорошо бы дать горячий чай, он может оказаться у кого-то в термосе, советует зоолог. Это мобилизует силы, а вода разжижает яд. Но главное, надо немедленно отправляться к врачу и сделать укол - противоядие есть во всех медицинских учреждениях и пунктах.

ВАЖНО

Если в лесу, на природе встретилась змея, не делайте резких движений. Медленно уйдите, не дразните и не бейте палкой.

В лес, на прогулку, пикник на природе надевайте резиновые сапоги, плотную обувь и толстой вязки шерстяные носки, в них зубы ломаются, а яд, попавший просто на кожу, не опасен. Его нужно смыть или вытереть.

Гадюк, кстати, отлавливают для получения яда - «доят». «Випросал», «Випратокс» и другие лекарственные препараты с корнем -випро- в составе содержат змеиный яд. Гадюка по латыни Vipera berus.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

- В 70-е годы со старшим преподавателем мы ездили на Псково-Чудское озеро. Летом это целое событие, готовились неделю, - рассказала доцент ПсковГУ Людмила Павловна Урядова. - Приехали - на месте лес, кустарник, пляж, вода. Преподаватель сказал: «Босиком только у самой воды, в кусты не ходить, в лес тем более». Но мы все разные, ведем себя по-разному. Одна девушка босиком ушла в лес. Через час мы увидели, что ее лицо покраснело, начало опухать, нога тоже распухла. Мы сразу поняли, что произошло. Берег пустой, людей нет, что делать? Положение жуткое. Преподаватель сразу сказал: «Ищите лодку на берегу». Напротив - остров им. Залита, а там врач. Нашли лодку, парни студентку погрузили, практически руками гребли, потому что не могли найти весел. Догребли быстро, было недалеко и мелко, донесли до медпункта, и врач сделал укол.

СПРАВКА «КП»

Ползающие Псковской области:

Гадюка обыкновенная

Гадюка обыкновенная. Фото: из открытых источников.

- темная зигзагообразная полоса вдоль тела;

- относительно длинная, до 1 метра;

- ромбовидная голова;

- ядовитые челюстные зубы.

Уж обыкновенный

Уж обыкновенный. Фото: из открытых источников.

- пятна за головой, от почти белых до ярко-желтых, почти красных (В народе иногда называют их короной, ушками. Кажется, что они выпуклые, но это лишь окраска. Половых различий по цвету нет);

- черная зигзагообразная полоса отсутствует;

- крупнее гадюки, больше 1 метра;

- голова овальная, незаметно переходит в туловище;

- ядовитых зубов нет;

- окраска с пятнами различной формы.

Медянка

Медянка. Фото: из открытых источников.

- длина тела до 70 сантиметров;

- окраска от серой до жёлто-бурой и коричнево-медно-красной. меланизмом;

- отсутствуют признаки гадюки и ужа;

- ядовитых зубов нет.

Веретеница (безногая ящерица)

Веретеница. Фото: из открытых источников.

Веретеница ломкая получила свое название от слова «веретено» и способности «переломиться», то есть отбросить хвост.

Второе название - медяница - ящерка получила за окрас медного оттенка.

- главное отличие ящерицы - мигающее веко, которого нет у змей;

- ядовитых зубов нет.

КСТАТИ

В Псковской области были случаи, когда очевидцы видели змей длиной больше двух метров.