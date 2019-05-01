Это был знак: За время экологического квеста в Пскове участники собрали больше 400 мешков мусора

Экологический квест - звучит как минимум необычно, а оттого заманчиво. Не секрет, что сбор мусора - занятие не из приятных. Но что будет, если организовать это действо в виде игры с элементами соревнования, призами, конкурсами и угощением?

НА ГРЯЗНОМ МЕСТЕ

«Чистые игры» уже давно с успехом шагают по всему миру. Это не только российская акция, но общемировая, в ней уже приняли участие более 31700 человек, которые собрали 633 тонны мусора. Корреспондент «Комсомолки» отправился на первый в истории областного центра экологический квест «Чистые игры», на пустырь между улицами Труда и Юности, чтобы воочию увидеть, что же из этого получилось.

Ошибиться было невозможно - большую толпу по-летнему одетых людей, пытающихся перекричать оглушительную музыку, было видно издалека. Сразу привлек внимание возрастной разброс участников. Здесь были и студенты естественно-научных факультетов ПсковГУ, и пенсионеры, тихонечко расположившиеся в тени деревьев и обсуждающие любимые сериалы, и школьники из 21-го лицея, которые пожертвовали драгоценными уроками ради доброго дела.

- Дети не просто пошли сюда, а побежали, - с улыбкой рассказала один из педагогов, сопровождаю-щих учеников лицея № 21. - Дело совсем не в том, что их освободили от занятий. Впереди и так не-сколько дней праздников, да и каникулы не за горами. Дело в том, что они и правда хотят сделать это место более комфортным и приходить сюда гулять в свободное время. Глядишь, и мусорить не будут, ведь теперь они знают, что убирать сложнее, чем мусорить. Хоть ребята у нас и хорошие, воспитан-ные, немного профилактики не повредит.

Учетчики внимательно следили за участниками и подсчитывали собранный мусор.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Под оглушительные ободряющие комментарии ведущих участники прошли регистрацию, всего команд насчиталось 32, по 4 человека в каждой. Тут же для всех участников организовали фотосессию на фоне баннера спонсора - компании «Экопром». Дальше всем выдали перчатки и уборочный инвентарь, лопаты и грабли.

Насчет мешков история отдельная, их было два вида, в оранжевые собирали стеклотару, в черные - все остальное. Крупногабаритный мусор, такой как покрышки и поломанную мебель, выкидывали прямо в контейнер.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛА

Когда дали старт, мусорные залежи начали таять на глазах. Процесс целиком поглотил участников - мусор собирался без передышек, с огромным энтузиазмом. Школьники носились как угорелые с покрышками, члены Союза пенсионеров - собирали мусор размеренно и тщательно, не пропуская ни одного фантика.

Первый восьмикубовый мусорный контейнер был забит под завязку уже спустя 20 минут после начала акции. Чем больше времени проходило, тем приятнее становилось находиться на этом ранее абсолютно неприглядном пустыре, хоть за мангалом иди. Оперативно организаторы решили освежить участников «витаминами» - принесли прохладный, освежающий, а главное, бесплатный фруктовый сок.

- Вы, должно быть, видите, как люди увлечены процессом, - прокомментировал во время небольшой передышки происходящее на пустыре организатор игры Алексей Кириллов. - Дело тут как раз в эле-менте состязания. Приятно, что столько человек добровольно пришли сюда сегодня. И это на первых-то в истории города «Чистых играх». До этого на территории нашего региона они были лишь однажды - в Корытовском лесу. Однако наша цель - проводить минимум три городских акции в год. Сегодня мы убедились, что неравнодушные всегда найдутся.

За час участники набили с горкой четыре огромных мусорных контейнера. Пока проводился подсчет баллов, ведущие организовали экологическую викторину. Вопросы были весьма сложными, приходи-лось изрядно напрягать мозг. Но оно того стоило, ведь за правильные ответы также начисляли бонусные баллы. Лучше всех с вопросами справились студенты ПсковГУ.

Дорожный знак из кустов стал главным символом экологического квеста.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В сборе мусора лучшими стали две команды, состоящие из жителей близлежащих домов, третье ме-сто - за ребятами из 21-го лицея. Призерам вручили дипломы, сувениры и угощения.

- А когда следующий раз?- спрашивали уставшие, но безумно довольные участники «Чистых игр», уходя домой.

- Скоро, не переживайте, к сожалению, мусора в Пскове еще не на один раз хватит, - отвечали организаторы.

ГЛАВНЫЙ АРТЕФАКТ

Организаторы придумали свою систему выбора победителя: у каждого вида мусора - своя «стоимость», к примеру, за ПЭТ–бутылки давали 7 баллов, за батарейки – 2 балла. Подсчетом баллов занимались волонтеры, расположившиеся аккурат у контейнеров. Отдельно оценивалась категория так называемых «артефактов» - необычных находок, их складывали в линию у шатра организаторов. Одна из участниц под конец квеста принесла к месту сбора брошенный кем-то в кустах дорожный знак, который единогласно организаторы признали главным «артефактом» акции.