2019-05-08T13:23:44+03:00
Общество

Псковская область приготовилась отмечать 74-ую годовщину Великой Победы

Парад отрепетировали, ветеранов поддержали материально, воинские захоронения привели в порядок
Василиса Алексеева
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Псковщина отмечает главный праздник страны.Псковщина отмечает главный праздник страны.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Вечером, 7 мая, в Пскове на площади Ленина репетировали самое массовое мероприятие Дня Победы -парад. Обычно посмотреть на колонны военнослужащих приходят тысячи псковичей.

Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» врио командира 76-ой десантно-штурмовой дивизии Роман Железняков, в этом году в параде участвуют свыше 1200 человек. Будет и военная техника, которая состоит сейчас на вооружении размещенных в Пскове соединений. В отличие от предыдущих лет, техника не пойдет по центральным улицам, ее покажут на Октябрьской площади. Здесь в День Победы будет организована передвижная выставка.

В выправке и ровно

Репетиции парада начались еще в апреле. Еженедельно военнослужащие, курсанты и юнармейцы, которые закрывают парадное шествие, маршировали с секундомером в руках. Особое внимание уделялось не только движениям и выправке, но и внешнему виду.

- Знаменная группа отбирается из числа офицеров также согласно морально-деловым и психологическим качествам. Отбираются только достойные и лучшие офицеры, которым позволена честь нести боевое знамя своей части, знамя Победы и флаг Российской Федерации. У них должны быть выправка, задор и они должны быть одного роста, - уточнил Роман Железняков.

Парад откроет торжество. Все начнется 9 мая на площади Ленина в 10.00. По традиции по Октябрьскому проспекту пройдут и ветераны. Эта часть мероприятия называется «Парадом Победителей», в эту колонну вольется «Бессмертный полк» и следом за ветеранами двинутся по городу тысячи псковичей с фотографиями своих дедов и прадедов.

Завершится шествие в Зеленом театре, где дадут концертную программу «Равнение на Победу».

В 19 часов еще одна концертная площадка начнет работу на Октябрьской площади.

В 22.30 в Пскове будут салютовать.

Социальная поддержка

Ежегодно ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда получают к 9 мая единовременную выплату в размере 5000 рублей. В 2019 году на эти цели из областного бюджета выделили 3,8 млн рублей. По 1000 рублей выплачивают муниципалитеты малолетним узникам, труженикам тыла, вдовам участников войны. В Великих Луках размер такой выплаты чуть больше — 2000 рублей.

В 2019 году, как рассказали в комитете соцзащиты области, 100 ветеранов направят в санатории за счет бюджета Союзного государства.

Также ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить на областных, международных, пригородных и городских маршрутах с 1 по 15 мая.

Работа поисковиков

Власти Псковской области уделяют особое внимание и увековечиванию памяти павших. В регионе к 9 мая выполнены ремонты памятников в городах и поселках, благоустроены и очищены от мусора прилегающие территории.

Поисковые отряды из разных уголков страны ежегодно приезжают сюда, чтобы поднять и перезахоронить останки солдат. В эти дни работает экспедиция в Себежском районе, в ее составе поисковики из России, Белоруссии и Казахстана.

- Благодаря поисковым отрядам уточняются и появляются новые сведения о советских воинах, отдавших свою жизнь во время Великой Отечественной войны. Эту работу нужно обязательно продолжать, именно поэтому мы будем и дальше всесторонне содействовать поисковому движению на Псковской земле, - заявил накануне губернатор Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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