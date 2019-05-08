2019-05-08T23:35:44+03:00
Экономика

«Командная работа»: Псковская область привлекла 162 млн рублей на развитие малых городов

И в этом, по мнению экспертов, заслуга команды псковского губернатора
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Пять заявок от районов Псковской области претендуют на получение федеральных средств на развитие малых городов. В их числе - Островский район.Пять заявок от районов Псковской области претендуют на получение федеральных средств на развитие малых городов. В их числе - Островский район.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В конце мая назовут победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. В их числе и предложения Псковской области. Уже известно, что регион получит 162 млн рублей. Соответствующее распоряжение было подписано правительством 26 апреля. Эксперты настаивают: успех Псковской области связан с высоким качеством подготовленных заявок и эффективной работой администрации губернатора Михаила Ведерникова с правительством России.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

В 2018 году от Псковской области были поданы четыре заявки. Победу одержала заявка Опочки по созданию общественного парка «Городской вал». Район получил 50 млн рублей. Заявкой предусмотрены не только благоустройство и установка урн со скамейками в парковой зоне, но и установка малых архитектурных форм, восстановление водяной мельницы, строительство детской площадки, создание зеленого лабиринта. Какой еще район может похвастаться реализацией таких смелых планов за сет федеральных средств?

Конкурс проводится с 2018 года министерством строительства и ЖКХ РФ. Участвовать в нем могут муниципальные образования со статусом федеральных и региональных исторических поселений, а также города с населением менее 100 тысяч человек. Полученные деньги они могут потратить на ремонт фасадов, дорог, тротуаров, установку малых архитектурных форм. Общая цель конкурса - создание привлекательных и благоустроенных общественных пространств.

КТО ПОДАЛ ЗАЯВКИ

В 2019 году подано пять заявок от Псковской области. В списке сразу два проекта от Великих Лук, а еще проекты от Порхова, Изборска, Острова. На какие из представленных предложений выделят деньги, узнаем 31 мая. Именно тогда в Воронеже пройдет подведение итогов конкурса.

Но уже сейчас можно говорить о том, что получение такого рода федеральной поддержки стало возможным исключительно благодаря совместной работе команды действующего главы региона Михаила Ведерникова с правительством РФ и профильными министерствами.

Губернатором Михаилом Ведерниковым поставлена задача: участвовать в любых проектах и конкурсах, итогом которых будет привлечение допфинансирования в муниципалитеты. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Губернатором Михаилом Ведерниковым поставлена задача: участвовать в любых проектах и конкурсах, итогом которых будет привлечение допфинансирования в муниципалитеты.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

-Поддержка администрации региона и губернатора Михаила Ведерникова была для нас очень важна при подготовке заявок, - отметил глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Он уточнил, что жители района мечтают видеть на месте вала на рее Великой красивое место, «которое станет привлекать туристов и способствовать развитию сопутствующих направлений в экономике».

- Такие проекты - это возможность благоустроить территорию муниципалитета, - сказал он.

Ждут такого рода поддержку и жители Острова.

-Любые деньги на благоустройство, на городскую среду - это серьезное подспорье, поскольку муниципалитеты у нас не обладают достаточным количеством средств для того, чтобы привести все в порядок, - отметил глава района Дмитрий Быстров.

По его словам, в этом году требования к участникам конкурса смягчились.

- Мы привлекали стороннюю организацию за небольшие деньги для визуализации проекта, но основная часть работы и сама концепция разрабатывались специалистами администрации. Это тоже не просто сделать: надо иметь компетентных сотрудников в штате, - сказал Дмитрий Быстров.

СКАЗАНО

Сергей Грахов, председатель комитета по ЖКХ Псковской области:

- Учитывая положительный опыт, полученный во время проведения этих конкурсов, Псковская область и дальше будет участвовать в подобного рода проектах для максимально лучшего обустройства общественных территорий парков, скверов, набережных на территории нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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