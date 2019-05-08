Голосование за «Миссис Псков-2019»

До финала «Миссис Псков – 2019» остается пару недель, самое время начать выбирать самую красивую замужнюю псковичку по версии наших читателей. В ваших руках судьба титула, который мы с удовольствием отдадим участнице, набравшей больше всего голосов.

Голосование началось 9 мая и продлится до полудня 22 мая. Затем мы проверим голоса и подведем итоги. Имя победительницы объявят со сцены большого зала филармонии 24 мая. В этот день пройдёт гала-шоу конкурса красоты и таланта.

ВАЖНО

Проголосовать можно один раз в сутки за каждую из участниц. Чтобы оставить свой голос, нужно авторизоваться через одну из социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google Plus, Мой мир, Я.ру.

В случае проблем пишите на редакционную электронную почту info@pskovkp.ru с пометкой «Голосование Миссис Псков – 2018».