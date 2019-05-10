2019-05-10T09:27:08+03:00
Недвижимость

В Псковской области завершился весенний месячник по благоустройству

Вывезено более 8 тысяч кубов мусора
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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За время проведения апрельских субботников в Псковской области вывезено 8 тысяч кубов мусора.За время проведения апрельских субботников в Псковской области вывезено 8 тысяч кубов мусора.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Месячник по благоустройству завершился в Псковской области. За период с 1 апреля было вывезено 8 тыс кубов мусора, улицы помыли и украсили их к майским праздникам, сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона.

В течение месяца на территории Псковской области проходили субботники, убирали прошлогодний мусор, всё, что «проявилось», когда сошел снег. В Пскове на улицы вышли сотрудники самых разных учреждений. Только компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами приняла участие в 200 субботниках.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко отметила, что был составлен график оказания помощи 90 образовательным учреждениям. Во время субботников со стороны компании «Экопром» не допущено ни одного срыва.

- Оцениваю помощь «Экопрома» однозначно положительно. В режиме «мягкого» графика, когда было удобно нашим руководителям, после проведенных субботников приезжали машины и забирали мусор, - отметила она.

КОНКРЕТНО

С 1 января 2019 года в Псковской области приступил к работе региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов - компания «Экопром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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