Предприниматель предлагает благоустроить место первого сражения 150-й Идрицко-Берлинской дивизии в Пустошкинском районе

Практически всем известен тот факт, что солдаты 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии Михаил Алексеевич Егоров и Мелитон Варламович Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, также как факт, что родилась дивизия на Псковской земле. Отставной полковник Черненко рассказал «Комсомолке», как пытается сохранить память о дивизии на месте ее рождения - на высоте «Заозерная» в Пустошкинском районе.

К памятному месту до сих пор не заросла народная тропа… Фото: Геннадий Черненко

НЕРАВНОДУШНЫЙ РОВЕСНИК ПОБЕДЫ

Геннадий Григорьевич Черненко родился в 1945 году, когда Великая Отечественная война шла к своему завершению. О ней он знает из воспоминаний близких и исторических документов, которые пришлось изучать, благодаря интересу к подвигу Советской армии в Великой Отечественной войне. После отставки из Вооруженных сил России Геннадий Черненко решил заняться туристическим бизнесом и построил кемпинг в деревне Сочихино Пустошкинского района, на родине своей жены. Затем здесь он сделал для себя важные исторические открытия.

- Как офицер, я всегда интересовался историей Великой Отечественной войны в тех местах, где мне приходилось бывать, - рассказывает Геннадий Черненко. - В Пустошкинском районе я обнаружил для себя малоизвестное место жестокого сражения 150-й стрелковой дивизии по прорыву стратегической оборонительной линии немцев «Пантера», которое располагается неподалеку от моего кемпинга.

Геннадий Черненко изучил воспоминания участников сражения, руководящих работников Генштаба о важности для стратегических планов советского командования овладения поселком Идрица, где была сосредоточена значительная группировка фашистских войск.

И где безуспешный лобовой штурм поселка продолжался более полутора лет - с 1943 по 1944 год и сопровождался большими потерями наших войск.

Знакомство с историей Идрицкого края привело Черненко к идее о необходимости более широкого освещения тех событий на высоте «Заозерная», поскольку 150-я Идрицко-Берлинская стрелковая дивизия является легендой Советской армии. Ведь высота «Заозерная» - это то место на территории России, где Идрицкая дивизия получила первое победное боевое крещение. Кроме того, в 2019 году исполняется 75 лет с тех пор, как на высоте состоялось сражение, с которого началось победное шествие дивизии до самого Берлина. Впоследствии за наступательную операцию возле германского озера Шванзее дивизия была удостоена ордена Кутузова второй степени.

У подножия памятника бережно сложены находки военного времени. Фото: Геннадий Черненко

ДЛЯ РЕКОНСТРУКТОРОВ И КИНОСЪЕМОК

- Моей целью являлось создание в относительно бедном достопримечательностями Пустошкинском районе, изобилующем природными красотами, достойного исторического объекта в областном и федеральном масштабе, - поделился Геннадий Черненко. - На высоте при смешных вложениях мог бы быть организован исторически достоверный комплекс для реконструкторов, любителей пейнтбола и просто для ценителей нашей отечественной истории.

Также Геннадий Черненко хочет инициировать съемки документального фильма о боях на высоте «Заозерная». Он уверен, что получилась бы увлекательная многосерийная сага с огромным воспитательным потенциалом.

Геннадий Григорьевич Черненко с просьбой о помощи уже обращался в самые разные инстанции - от местной администрации до Министерства обороны России. По словам предпринимателя, ответы приходили быстро, однако реальной помощи он так и не дождался. Геннадий Черненко своими силами каждый год организует уборку исторической территории, обновляет памятный знак, но считает, что помощь властей по благоустройству высоты «Заозерная» была бы нелишней.

- К 75-летию сражения хотелось бы расчистить некоторую часть подъема на высоту для обзора посетителями поля боя, - рассказывает Геннадий Черненко. - Я обращался с этой просьбой несколько лет назад к главе Пустошкинского района, но получил уведомление, что на это требуется согласие лесного хозяйства. Хорошо бы прочистить грунтовую дорогу к высоте грейдером. Предполагаю, что до 22 июня это не осуществимо. Вообще равнодушие и, главное, нежелание чиновников различного ранга что-либо делать, мягко говоря, удивляет. Я человек дела и не разбрасываюсь словами впустую.

Как рассказал Геннадий Григорьевич, Пустошкинская земля ему дорога, поэтому в храм Сергия Радонежского в городе Пустошка он купил комплект колоколов, финансировал строительство плиточного пола и художественную роспись храма. Сейчас он надеется, что и чиновники возьмутся за дело и помогут энтузиастам популяризировать место, где родилась легендарная 150-я Идрицкая дивизия, особенно в преддверии Дня Победы, одного из главных государственных праздников нашей страны.