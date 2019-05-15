"Ночь Музеев-2019" в Псковской области. Подробный гид

Откроют закрытое

Поскольку два крупных объекта Псковского музея-заповедника - Поганкины палаты и картинная галерея - закрыты на реконструкцию, музейщики решили показать посетителям то, что раньше не показывали. Какие места наиболее интересны псковичам, помогли узнать опросы в социальных сетях. Больше всего им интересны прогулки по боевым ходам на территории Псковского кремля, выставка «Господин Псков», а также то, что можно посмотреть только в эту ночь.

Впервые для посещения откроют башню Святых ворот, а также башню Кутекрома. На протяжении всей акции будет открыта смотровая площадка на Власьевской башне. Организаторы подготовили баннерную фотовыставку, посвященную Довмонтову городу. Ее покажут в боевых ходах, к которым уже построили лестницы.

Впервые для посещения откроют башню Кутекрома. Фото: Псковский музей-заповедник

Для любителей приобщиться к культуре ночью, в нашем случае скорее вечером, организаторы приготовили шесть интерактивных площадок на любой вкус и возраст, групповые экскурсии и лучный тир. Выбор тем площадок самый разнообразный - от «Уроков в старой школе» до «Битвы дружин». Фольклорная программа также определенно заслуживает внимания. В режиме нон-стоп у Приказной палаты выступят творческие коллективы Псковского областного колледжа искусств, оркестр русских народных инструментов, ансамбль русской народ-ной песни «Очелье», а также сольные артисты. В 22.30 покажут театрализованную постановку «Приключения ганзейского купца в одном русском городе».

Подробная схема площадок в Псковском Кремле. Фото: Псковский музей-заповедник

18 мая состоится день открытых дверей на всех без исключения объектах музейного показа. Работники музея проведут экскурсии для сборных групп по Псковскому кремлю и по экспозициям «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» и «Культура и искусство древнего Пскова».

По Изборской крепости с факелом

«Ночь музеев» не обойдет стороной и музей-заповедник «Изборск». В этом году здесь также не обошлось без нововведений, которыми организаторы пытаются привлечь большее количество посетителей. Время проведения мероприятия совпадает с началом акции в Пскове - 17 мая с 19.00 до 23.00.

Откроет «ночь» традиционная акция «Я дарю музеям». Каждый посетитель сможет подарить музею экспонат, представляющий музейную ценность. Как рассказала заместитель директора Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко, не было еще ни одного года, когда акцию оставляли без внимания. В основном дарят предметы быта начала и середины прошлого века - от самодельной утвари до чугунных утюгов.

На всей территории крепости будут работать все без исключения музейные экспозиции, а также интерактивные площадки. Это и мастер-классы от народных мастеров, и археологическая песочница для детей, и многие другие активности, которые станут для гостей музея сюрпризом. Таинственности ночным экскурсиям по Изборской крепости добавят факелы, которые музейщики обещают выдать гостям. Крепостная стена на время акции станет большим экраном - на нее будут проецировать исторические фильмы. Зрителям покажут культовые работы Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» и «Александр Невский». Будет чем заняться и любителям театра - студенческий «Ахтеатр» устроит показ спектакля «Женитьба» в «Нескучном садике».

Пешком по Печорам

Участвуют в акции «Ночь музеев» и Печоры. Она пройдет 18 мая с 18.00 до 23.00. Здесь в музее истории города выступит детская театральная студия «Светлячок», а также презентуют новый пеший туристический маршрут по городу и крепости. Организаторы интригуют: экскурсантам покажут исторические объекты, которые раньше оставались вне поля зрения.

Пройдет в Печорах заседание исторического клуба «Печеряне». Не обойдется и без экскурсий по музейным экспозициям. Как и в Изборске, на крепостной стене покажут исторические фильмы.

В преддверии акции территорию музея истории города Печоры дополнительно благоустроили.

В этот же день к акции присоединится и музей-усадьба народа сето в Сигово.

Пушкиногорский «Колобок»

В пушкиногорском музее-заповеднике «Михайловское» акция начнется уже днем 18 мая с квест-игры «Три версты по заповеднику. Пешком или на велосипеде». Игровой маршрут проходит по дороге от Михайловского до городища Воронич и включает в себя 10 объектов. На каждой остановке нужно ответить на вопрос и вписать отгаданное слово или фразу в маршрутный лист. Найти правильные ответы участникам поможет обыкновенная внимательность. Купив маршрутный лист квест-игры в кассах музея-заповедника, участник самостоятельно проходит весь маршрут в произвольном порядке, начиная с любой остановки.

Поэтическая программа, посвященная 220-летию А. С. Пушкина и 195-летию приезда в ссылку в Михайловское, состоится в 19.00 в выставочном зале музея и приурочена к Все-мирному дню поэзии. Программа рассказывает об истории «далекого северного уезда» как о месте, повлиявшем на творчество А. С. Пушкина, а также об отношении через «призму времен» к памяти и поэтическому наследию поэта. В программе прозвучат стихи Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Давида Самойлова, Сергея Есенина и других.

В музейном комплексе «Бугрово» в 20.30 посетителям расскажут о хлебе. Участники узнают, как и когда высевают зерно, как его сушат и обмолачивают, как зерно превращается в муку, сколько тонн воды нужно для одного каравая и многое другое. В «Музее-мельнице деревни Бугрово» в 22.30 покажут спектакль «Колобок» в необычной интерпретации. Весь реквизит будет создан на ходу, а между собой герои будут общаться на старопсковских наречиях русского языка.

В Пушкинских Горах можно будет узнать все об истории хлеба. Фото: Музей-заповедник "Михайловское"

КСТАТИ

«Ночь музеев» - не только всероссийская, но и международная акция, призванная показать возможности и скрытый потенциал современных музеев, а также привлечь молодежь. Впервые данная акция прошла в Берлине в 1997 году. С тех пор масштабы росли, а акция распространилась по всему миру. В России первым последователем движения в 2002 году стал Красноярск. С того момента количество городов, присоединившихся к акции, растет, и в их число уже давно вошел Псков, который обладает мощнейшим историческим бэкграундом.

КУДА ЗВОНИТЬ

Стоимость программ и экскурсий уточняйте по телефонам:

8 (8112) 66-33-11 - Псковский музей-заповедник, экскурсионный отдел

8 (811) 462-23-21 - музей-заповедник «Михайловское», справочная

8 (81148) 96-6-96 - музей-заповедник «Изборск»

8 (953) 242-68- 29 - Музей-усадьба народа сето в д. Сигово.

КОНКРЕТНО

17 мая, Псков

19.00-23.00 - Приказная палата и выставочные залы, смотровая площадка Власьевской башни

19.00-20.30 - Башня Святых ворот

19.00-22.00 - Башня Кутекрома, боевые ходы с баннерными выставками «Псковский кремль на планах и изображениях XVII-XIX вв.» и «Довмонтов город: история изучения, архитектура и фресковая живопись»

19.00-23.00 - Кафе в Довмонтовом городе

Кроме того, будут открыты интерактивные и фольклорная площадки:

19.00-21.00 - Лучный тир у башни Кутекрома (оплачивается отдельно)

19.30-22.00 - Гала-концерт «Музыка весны, любви и вдохновения». Non-stop выступят творческие коллективы и исполнители Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова»: оркестр русских народных инструментов, ансамбль русской народной песни «Очелье», солисты специализации «Искусство эстрадного пения» и партнер колледжа псковский хип-хоп центр «Хоть Отбавляй».

Также будут работать интерактивные площадки по сеансам (группы в 19.30, 19.50, 20.10, 20.30):

- «Уроки в старой школе» (Приказная палата, 1-й этаж)

- «Средневековая модница» (Приказная палата, 2-й этаж)

- «Битва дружин» (захаб)

- «Археологическая полянка» (у Власьевской башни)

- «Монетный дворик» (у Довмонтовой башни) (оплачивается отдельно)

С 19.30 до 21.00 запланирована фольклорная программа на Вечевой площади.

Сборные экскурсии пройдут в 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40 по выставке «Господин Псков» (Приказная палата, 1-й этаж). В 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15 можно от-правиться на экскурсии по боевым ходам (от Троицкого собора до Пороховых погребов).

На 22.30 намечена театрализованная постановка «Приключения ганзейского купца в одном русском городе» (сцена у крыльца Приказной палаты).