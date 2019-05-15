2019-05-15T21:14:23+03:00
Авто

Автошколы Псковской области проверяют на качество подготовки водителей

Власти региона поставили задачу снизить количество ДТП на дорогах
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области проверяют качество подготовки водителей в автошколах.В Псковской области проверяют качество подготовки водителей в автошколах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В рамках поручения главы государства Владимира Путина о повышении внимания к качеству подготовки водителей, в Псковской области проводятся проверки автошкол. В феврале 2019 года глава государства заявил, что «актуальной задачей остается повышение безопасности дорожного движения», к сожалению, в настоящее время ежедневно на дорогах погибают до 50 человек, около 600 получают ранения.

- Это очень много. Трагически много, - отметил Владимир Путин и потребовал «предъявлять повышенные требования к сдаче Правил дорожного движения и выдаче водительских прав».

В Псковской области 84% ДТП в регионе происходят из-за плохой подготовки водителей, настаивают эксперты. В 2019 году по вине водителей со стажем менее двух лет произошли уже 14 ДТП, в этих авариях погибли 2 человека, 21 получил ранения, пишет ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести проверки в автошколах. По его словам, 32 автошколы сомнительного качества региону не нужны.

Эксперты настаивают, что особое внимание необходимо уделить качеству подготовки самих инструкторов.

- У нас невысокие требования к инструкторам согласно законодательству РФ – наличие среднего специального образования, повышение квалификации раз в три года, стаж вождения не менее трёх лет и отсутствие грубых нарушений, за которые предусмотрено лишение права управления ТС в течение 5 лет, - пояснил инспектор по безопасности дорожного движения ГИБДД Псковской области Александр Алексеев.

Подход нужно кардинально менять, например, увеличить количество часов теоретической подготовки, ввести практическую часть, которой сейчас нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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