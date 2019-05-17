2019-05-17T11:36:53+03:00
Спорт

«Маленький чемпион -2019» уже на старте

Какие сюрпризы подготовили для участников спортивного праздника для самых маленьких организаторы и партнёры
Василиса Алексеева
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Главное на нашем празднике- положительные эмоции!Главное на нашем празднике- положительные эмоции!Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Весенний «Маленький чемпион - 2019» пройдёт в это воскресенье, 19 мая, в универсальном спортивном комплексе «Олимп».

Веселый и интересный спортивный праздник для малышей от 6 месяцев до 2,5 лет мы проводим два раза в год на протяжении восьми лет. Главная задача в наших соревнованиях - быстрее всех проползти 10-ти метровку. Хотя это, конечно, совсем не главное. Важнее и ценнее, что это праздник для дружной, активной семьи с детками самых разных возрастов. Там столько занимательных конкурсов и развлечений! А еще мы даем призы и медали! Подготовить для гостей праздника мастер-классы, игры и развлечения нам помогают наши партнеры, многие из которых с нами не первый год.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

Генеральный партнёр «Маленьких чемпионов» и чемпионов постарше компания «САВВА-АВТО» официальный дилер Mitsubishi Motors в Пскове. Более 15 лет компания «САВВА-АВТО» не изменяет своему призванию - максимально качественно обслуживать клиентов. Для гостей площадки фестиваля компания подготовила презентацию автомобиля и розыгрыш призов- полезных, практичных мелочей: зонтов, термокружек, брелоков. А папы -участники забега «Самый смелый папа» получат от генерального партнера подарки.

Генеральный партнер "Маленького чемпиона-2019" ООО "Савва-Авто"

Генеральный партнер "Маленького чемпиона-2019" ООО "Савва-Авто"

ПАРТНЁРЫ

Кто хорошо кушает, тот хорошо растет! Об этом знает наш постоянный партнер и большой друг - компания «ФрутоНяня».

Победителей и призёров забегов ждут вкусные перекусы - соки, коктейли, пюре и десерты. А те, кто еще не знаком с продукцией «ФрутоНяня», хотя мы не уверены, что такие есть, смогут попробовать и оценить продукцию компании на бесплатной дегустации.

Кто не любит мультяшки? Мультяшки любят все! Студия аниматоров «ПриветEvent!» обещает всем в день семейного фестиваля отличное настроение. Секундантами на дорожках будут не скучные дяди и тети, а герои любимых мультфильмов наших малышей. А чтобы братишки и сестренки наших чемпионов не скучали, выдумщики -аниматоры проведут мастер-класс. Весело, непринужденно и с пользой для светлых головушек и ловких ручек они научат всех желающих создавать аромамагнитики из гипса. Малыш не любит лепить? Добро пожаловать на аквагрим! Аниматоры из детского центра "Топтышка" разрисуют "мордочки" ребят и не дадут скучать. Семейно-досуговый центр "Понарошкино" тоже украсит яркими рисунками лица гостей и болельщиков "Маленького чемпиона", а еще он обустроит стильную фотозону для ваших ярких фото на память.

Еще один наш партнер Центр развития детей «Помогатор» научит детишек раскрашивать магниты-сувениры. А для тех, ребят, которые больше любят активно двигаться, «Помогатор» поставит батут, чтобы зависать в свободном полете. Не дадут скучать подвижным малышам ростовые куклы персонажи мультфильмов из детского центра "Остров Пиратов".

А для маленьких чемпионов наш партнер 2GIS приготовил увлекательные гонки на радиоуправляемых машинках. Ррррррр... поехали!

Традиционный конкурс на "Маленьком чемпионе"- конкурс на лучшую стенгазету. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Традиционный конкурс на "Маленьком чемпионе"- конкурс на лучшую стенгазету.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Творчество -лучшее занятие для развития малыша. Партнер "Маленького чемпиона" магазин канцелярских товаров "Карандашофф" предложит болельщикам маленьких чемпионов нарисовать маму и вручит юным художникам подарки. Клуб MIO MIO расскажет, покажет и вместе с ребятишками создаст « МИО-мишного друга» Капитошку на специальном мастер-классе. Помните, этого персонажа из прозрачных капелек воды в старом мультике?

Наш партнер "Завод Оконная мануфактура", который точно знает, как сберечь наши силы, нервы и даже деньги при замене старых окон на новые, порадует малышей воздушными шариками и магнитиками за рисунок на тему «Семья и Дом».

Наши партнеры развлекают малышей без устали. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Наши партнеры развлекают малышей без устали.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Если вы думаете, что подарки достанутся только детям, то вы глубоко ошибаетесь! Наш партнер - фитнес клуб XPRESS, который объединяет ярких, активных и любящих спорт людей, приготовил для абсолютного победителя конкурса "Самый смелый папа" подарок - месячный безлимитный абонемент на посещение фитнес клуба. А остальные папы-смельчаки, которые подают отличный пример своим девочкам и мальчикам, получат сертификаты на бесплатное занятие.

И уж точно понравится взрослым развлечение, которое организует на чемпионате клуб виртуальной реальности Imperia VR. Их оборудование и шлемы позволят погрузиться виртуальные миры и забыть на время даже о проблемах.

Помимо развлечений, которые приготовили наши партнеры, будут конкурсы от организаторов: на лучшую стенгазету в поддержку малыша ( читать далее), на лучший командный стиль (читать далее). Вы, наверняка, уже подготовились: нарисовали газеты, продумали командный стиль. К примеру, в чемпионатах прошлых лет у нас были команды в 10-16 человек в костюмах пиратов, персонажей мультфильма про Лунтика, супер-героев, команды в памперсах- в памперсах были мамы, папы, тети и дяди. И все в чепчиках, со слюнявчиками.

Главное на нашем празднике- положительные эмоции! Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Главное на нашем празднике- положительные эмоции!Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Для маленького чемпиона готов костюм? На площадке фестиваля пройдет фотографирование ребятишек, и после завершения праздника на сайте «Комсомолки» начнется голосование за самые яркие костюмы – «Модный чемпион».

Дипломы получат все участники "Маленького чемпиона" без исключения, какое б место они не заняли. И, конечно, малышей, завоевавших 1, 2, 3 места в своих забегах мы отметим первыми в их жизни медалями (читать далее), а один из карапузов получит самый настоящий кубок – он вручается самому быстрому маленькому спортсмену.

Первые награды особенно приятно получать. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Первые награды особенно приятно получать.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Наш фестиваль украсят выступления известного псковского танцевального ансамбля «Русские узоры», которых воспитывают руководитель Ирина Казимир и педагог-балетмейстер Ирина Яковлева. Скучать точно не придется!

До встречи в СК "Олимп" 19 мая!

ИСТОЧНИК KP.RU

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