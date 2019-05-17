2019-05-17T16:35:43+03:00
Спорт

Псковская область снова присоединится к Всероссийскому велопараду

В Пскове и Невеле старт мероприятия пройдет 26 мая, в Великих Луках — 25 мая
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковская область снова присоединится к Всероссийскому велопарадуПсковская область снова присоединится к Всероссийскому велопарадуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Псковская область в очередной, пятый раз, присоединится к Всероссийскому велопараду. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков», в пресс-службе администрации региона, в этом году велопарад пройдет в Пскове, Великих Луках и Невеле.

В первом в истории Невельском велопараде примут участие около пятидесяти человек. Протяженность трассы составит 13 километров, в 11:30 начнется регистрация участников, а на 13:00 назначен старт колонны. В рамках велопарада откроются интерактивные площадки, также на летней эстраде районного Дома культуры пройдет концерт.

В Великих Луках участники велопарада стартуют в 11.00 с парковки ТЦ «Апельсин». Участники проедут 9 километров, а по окончании мероприятия их ждет флешмоб — на площади Ленина будет сформирована огромная фигура велосипеда. В прошлом году в мероприятии поучаствовало 600 велосипедистов.

В областном центре велопарад стартует от Университетского сквера ПсковГУ в 13.00. Участников ожидают конкурсы с призами и развлекательная программа. В прошлом году в мероприятии приняли участие более тысячи спортсменов, в этом году организаторы агитируют побить этот рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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