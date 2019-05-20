В Пскове определили самого шустрого малыша

Маленькие чемпионы вышли на старт

В Пскове в шестнадцатый раз прошел семейный фестиваль «Маленький чемпион», где малыши от шести месяцев до двух с половиной лет соревновались в скоростном ползании, а родители в креативе и веселости.

Тадам! Это свершилось! В воскресенье, 19 мая, в спорткомплексе «Олимп» собрались десятки малышей вместе со своими мамами, папами, бабушками, дедушками, братьями , сестрами, тетями, дядями и друзьями. Ребятишки -участники преодолевали десятиметровку ползком, а остальные подбадривали и болели, как могли.

В Пскове определили самого шустрого малышаФото: Дарья ХВАТКОВА

С поддержкой

Наш фестиваль проходит уже 8 лет. Два раза в год ,мы собираем псковские семьи на спортивное мероприятие, равных которому, по словам самих участников «Маленького чемпиона» , нет. Независимо от результатов мы поощряем всех малышей вышедших на дорожки, и благодарим мам и пап за активность и целеустремленность.

В этот раз, впрочем, как и обычно, радостное волнение родителей чувствовалось с первых минут регистрации. Многие сразу отправились на беговые дорожки, чтобы перед началом стартов потренироваться. Завлекать малышей приходилось разными способами : на ключи от папиного автомобиля, телефон с мультиком или игрушку. Некоторые устремлялись навстречу бутылочке с молоком или вслед за старшей сестрой или братом. Так или иначе «тренеры» маленьких чемпионов в большинстве своем нашли подход к своим спортсменам , чтобы они преодолели дорожку, да еще и как можно быстрее. На финиш малыши вышли не только подготовленными и воодушевленными их родителями, но и в нарядными. Было заметно, как мамы постарались, чтобы девочки и мальчики были на старте красивыми, а ползти было удобно.

Кто самый быстрый

Соревнования начались по традиции с забегов самых маленьких, а дальше по возрастающей. Всего состоялось 10 забегов. Не все детки смогли преодолеть дистанцию: кто-то убежал, а кто-то наотрез отказался ползти. Тем не менее градус конкуренции на дорожках не снижался.

В итоге, в первом забеге самым быстрым оказался Степан Иванов, его время — 38.06 секунды, вторым приползла Ангелина Вакилова — 38.12 секунды, третьей стала Александра Афанасьева со временем - 54.87секунды.

Во втором забеге самой быстрой была Руслана Дяткинская — 25.28 секунды, следом за ней добралась до финиша Мария Баюр - 1минута 01.77 секунды, третьим стал Владимир Самсонов — 1.09.07.

В третьем забеге лучшее время оказалось у Дмитрия Карнауха -23.00 секунды, чуть медленнее оказалась Надежда Шепелева — 25.68 и третий результат у Ксении Васильевой - 36.36.

В четвертом забеге самой шустрой была Полина Федорова — 19.75секунлы, второй до финиша добралась Василиса Соляник — 30 секунд ровно, третьим по времени стал Данислав Кустков — 47.98 секунды.

В пятом забеге самым быстрым ползунком стала Мария Свидерская - 13.04 секунды, вторую строчку занял Александр Королев -14.95секунды, с третьим результатом в чемпионы попала София Прокофьева — 19.02.

В шестом забеге победителем стал Андрей Речков — 14.19 секунды, на втором месте -Злата Ползохновская — 18.32, на третьем -Арина Миккуева с результатом в 20.55 секунды.

В седьмом забеге самое короткое время у Эллады Максимовой — 11.08 секунды, чуть-чуть от нее отстал Владимир Андреев — 13.22, и третьим в соревновании стал Алексей Загребин -13.53.

В восьмом забеге шустриком оказался Сергей Смирнов -08.98 секунды, вторым добрался до финиша Михаил Шемякин -10.04, а третьим стала Ксения Полозова — 13.67.

В девятом забеге быстрее всех была Диана Семенова -09.23, вторым добрался Константин Григорьев — 32.26 секунды, третью строчку заняла Ирина Шепелева со временем 33.81.

В десятом забеге самым быстрым ползунком оказался Дмитрий Макаренко - 8.53 секунды, вторым добрался до конца маршрута Степан Ребезанов — 10.47, до третьего места дополз Григорий Лукьяненко — 11.76.

Некоторые малыши теперь являются двукратными, а то и трехкратными чемпионами соревнований. Александр Королев, Эллада Максимова, Сергей Смирнов, Мария Свидерская награды за скорость получили и на забегах осеннего чемпионата .

В 16-м чемпионате абсолютным чемпионом фестиваля "Маленький чемпион" стал Дима Макаренко. Дорожку он преодолел быстрее всех на соревновании . Кстати абсолютный чемпион осеннего фестиваля победил с точно таким же результатом— 8.53! Самый быстрый малыш в ползунках получил помимо медали, диплома и подарка, кубок абсолютного чемпиона и приз от нашего партнера компании "ФрутоНяня". Всем малышам — участникам забегов мы вручили дипломы , подарки и сделали фото на память.

В 16-м чемпионате абсолютным чемпионом фестиваля "Маленький чемпион" стал Дима МакаренкоФото: Андрей СТЕПАНОВ

Всем детям пример

Отличный пример скорости и воли к победе продемонстрировали папы ползунков в конкурсе "Самый смелый папа" . Они ползли 30-ти метровку. К своему забегу мужчины, на радость их семей и зрителей, отнеслись самым серьезным образом. Соревновались, как взрослой стометровке. Самым скоростным среди пап стал Салават Вакилов. Он преодолел дистанцию за 7.26 секунды. Второе место занял Максим Рехин с результатом 7.57 секунды и третьим финишировал Илья Шешокин, его время- 7.59 секунды.

Самым скоростным среди пап стал Салават Вакилов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Абсолютному чемпиону-папе наш генеральный партнер компания «САВВА-АВТО», официальный дилер Mitsubishi Motors в Псковской области, вручил сумку -плед, удобную для пикников, партнер фитнес клуб XPress поддержал победителя месячным абонементом на посещение спортзала, а остальных пап за смелость, отличное чувство юмора и любовь к своей семье фитнес клуб поощрил двумя бесплатными тренировками. Компания «САВВА-АВТО» подготовила подарки не только для абсолютного чемпиона среди пап, но и для всех гостей площадки. На «Маленьком чемпионе» прошла презентация семейного автомобиля и розыгрыш призов: полезных практичных мелочей для дома и отдыха.

Стильные одуванчики

«Маленький чемпион» - это ни столько спортивное соревнование, сколько праздник для всей семьи, возможность весело и интересно провести время в кругу любимых и близких людей. Многие семьи участвуют в празднике уже не в первый раз. Есть в наших рядах, можно сказать, ветераны, которые всегда творчески подходят к мероприятию и готовятся к нему заранее все вместе. Мы поощряем креативность наших мам и пап, поэтому ежегодно проводим конкурсы на «Лучшую командную газету» и «Командный стиль». Например, семья Полозовых пришла на нашу площадку уже в шестой раз. В прошлом году она удивила всех костюмами героев из мультсериала про Лунтика, а в этом стала центром внимания благодаря разноцветным балетным юбкам и цветам, в яркую пачку был одет даже папа. Команда назвалась «Радугой» . Как призналась мама Ксении Полозовой , юбки шили ночью , накануне фестиваля. Заметными на нашей площадке были яркие «Садовники с цветочком» или команда «Подсолнухи», команда «Русские не сдаются» и «Один в поле воин», сочные «Лимончики», черно-белая команда «Полосатых», и еще одна команда «Усатый, полосатый», команда «Небесные ангелы», «Божья коровка», «Любовь это...», «Неф-неф» с розовыми пятачками ! Были «Миньоны» и «Смайлики», клетчатые «Солнышки» и команда со скромным названием «Чемпионы».

За командный стиль призы получили 20 семейФото: Дарья ХВАТКОВА

За командный стиль призы получили 20 семей. В этот раз мы отметили подарками 17 команд, приготовивших стенгазеты в поддержку своих шустриков. Кто-то шил наряд и рисовал газету в последнюю ночь, а кто-то работал над имиджем целую неделю. В любом случае , малыши еще раз убедились, что у них самые лучшие на свете родители. А мы с радостью эту веру поддержали и вручили им подарки .

ЧТО ЕЩЕ

Очень украсили наш праздник выступления младшей группы псковского народного коллектива "Русские узоры" . Маленькие артисты уже не в первый раз танцуют на нашей площадке и дарят гостям хорошее настроение.

Старшим братьям и сестрам маленьких чемпионов на фестивале не давали скучать наши партнеры — детские образовательные клубы и центры.

Студия аниматоров «ПриветEvent!» всем подарила отличное настроение. Секундантами на дорожках были не скучные дяди и тети, а герои любимых мультфильмов наших малышей. А чтобы братишки и сестренки наших чемпионов не скучали, выдумщики - аниматоры провели мастер-класс. Весело, непринужденно и с пользой для светлых головушек и ловких ручек они научили всех желающих создавать аромамагнитики из гипса.

Аниматоры из детского центра "Топтышка" разрисовали "мордочки" ребят. Семейно-досуговый центр "Понарошкино" тоже украсил яркими рисунками лица гостей и болельщиков "Маленького чемпиона", а еще обустроили стильную фотозону для ярких фото на память.

На мастер-классе от Псков-витража малыши научились работе с витражным стеклом.

Еще один наш партнер Центр развития детей «Помогатор» научил детишек раскрашивать магниты-сувениры. А для тех, ребят, которые больше любят активно двигаться, «Помогатор» поставили батут, чтобы зависать в свободном полете. Не дали скучать подвижным малышам ростовые куклы персонажи мультфильмов из детского центра "Остров Пиратов".

А для маленьких чемпионов наш партнер 2GIS приготовил увлекательные гонки на радиоуправляемых машинках. Партнер "Маленького чемпиона" магазин канцелярских товаров "Карандашофф" предложил болельщикам маленьких чемпионов нарисовать маму и вручил юным художникам подарки.

Творческая мастерская «Детский дворик» провела творческие мастер-классы для гостей, где ребенок смог дать волю фантазии, воплотить ее в реальность и приготовить приятный подарок близким! Любителей каверзных загадок ждали головоломки, игры на смекалку, внимание и логику. Все гости получили подарочные сертификаты на празднование Дня рождения в "Детском дворике" и приятную скидку на посещение городского летнего лагеря.

Наш партнер "Завод Оконная мануфактура", который точно знает, как сберечь наши силы, нервы и даже деньги при замене старых окон на новые, порадовал малышей воздушными шариками и магнитиками за рисунок на тему «Семья и Дом».