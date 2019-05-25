2019-05-25T12:58:39+03:00
Политика

Эксперты: По итогам презентаций в Москве Псковская область вправе рассчитывать на сильный инвестпоток

В столице России завершилась двухдневная программа мероприятий, среди которых были не только концерты, выставки и ярмарки, но и масса деловых встреч
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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23 и 24 мая прошли Дни Псковской области в Москве. Регион презентовал свои инвестиционные возможности.23 и 24 мая прошли Дни Псковской области в Москве. Регион презентовал свои инвестиционные возможности.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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По итогам Дней Псковской области в Москве эксперты сошлись в оценках - регион вправе рассчитывать на внимание инвесторов. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, представители крупных российских компаний, присутствовавшие на презентации инвествозможностей Псковской области. На это же указывает и подписанная в Москве программа совместной работы между администрацией области и мэрией столицы.

Журналисты Псковского агентства информации проанализировали работу делегаций, и назвали одним из значимых событий Дней Псковской области в Москве презентацию инвестпотенциала в ТПП.

Губернатор Михаил Ведерников рассказал о созданных в регионе условиях работы с инвесторами. «Как результат, за два года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область взлетела на 47 позиций. Мы все еще на 36-ом месте, но, уверен, поступательное движение вверх будет продолжаться», — подчеркнул глава субъекта.

По итогам презентации губернатора не отпускали еще около часа, представители компаний задавали ему вопросы и озвучивали предложения о совместной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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