"Губернаторский Дневник-2019": Итоги конкурса

Мы получили десятки бланков и подсчитали все пятерки, которые заработали школьники. Сегодня мы объявляем победителей весеннего триместра и напоминаем имена тех, кто отличился в двух предыдущих триместрах.

Учебный год пролетел. Даже если кто-то из ребят еще досдает экзамены и дописывает контрольные, лето вот-вот наступит, а это значит, впереди три месяца вольной жизни. Позади волнения из-за оценок, невыученных уроков или выступлений на различных олимпиадах и конкурсах. Позади классные часы и школьные праздники. Прежде чем все школяры Псковской области разбегутся или разъедутся на отдых, чтобы набираться сил к новому учебному году, подведем итоги нашего марафона. Более 12,5 тысяч оценок «пять» получили участники проекта «Губернаторский дневник» за этот год.

И больше двух тысяч пятерок получили школьники в третьем триместре. Это несколько меньше, чем зимой. Видимо, к концу года даже отличники расслабились и с нетерпением ожидали окончания учебы и долгих летних каникул. Тем не менее самым урожайным на отличные знания стал апрель. В середине весны участники «Губернаторского дневника» поднапряглись и получили большую часть отличных отметок.

Активнее всего охотились на пятерки ученики 5-7 классов, от них поступило больше всего бланков с отличными оценками. Лидером по присланным в редакцию бланкам весной стал Пустошкинский центр образования, всего на одного участника от него отстал лидер прошлых триместров - Островская средняя школа № 7.

Совсем скоро 12 финалистов акции отправятся на чаепитие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Также их ждут путевки в оздоровительные лагеря.

Иоанна Чугунова. Фото предоставлено родителями

Иоанна Чугунова, 7 класс, школа № 23 с углубленным изучением английского языка города Пскова. Среди победителей прошлых лет она набрала самое большое количество оценок «пять» -156.

Читатели нашей газеты уже знают Иоанну. Она была победительницей в конкурсе «Губернаторский дневник» в прошлом году.

Пять раз отправляла бланки акции и пять раз не выигрывала. Только зимой ей улыбнулась удача. В этот раз все получилось как по маслу.

Мама Иоанны, учитель биологии, приготовила для редакции бланки своего ученика и заодно решила заполнить бланк дочери. Оказалось, что у нее лучший результат.

Как и в прошлом году, девочка закончила год на отлично. Все семь лет она учится без единой четверки в четвертях. Ее день по-прежнему расписан по минутам.

В Центре для одаренных детей, где Иоанна учится не первый год, к четырем предметам - английскому, французскому, географии и истории - прибавилась в этом году еще и биология. На олимпиаде «Юные дарования» по биологии она заняла первое место.

В папки с грамотами и дипломами в этом году добавились дипломы за победы и призерство в «Юных дарованиях» и в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. Здесь успехи по французскому и английскому языку, географии и астрономии, успехи в литературных и музыкальных конкурсах.

Иоанна продолжает учиться играть на скрипке в музыкальной школе, а вот балет, по словам мамы Натальи Чугуновой, пришлось пока оставить, не хватает времени, хотя и так непонятно, как девочка успевает все освоить, да так хорошо.

- Успевает, не знаю как. Хочет и успевает, - открывает секрет Наталья Алексеевна. - Она любит учиться, любит все школьные предметы.

Хотя свободные минутки, по словам мамы, все же у семиклассницы бывают, и в последнее время Иоанна любит проводить их за просмотром фильмов о Великой Отечественной войне.

К губернатору на чай Иоанна в этом году не попадет. Как рассказала мама, девочка отправится во всероссийский лагерь «Орленок» на профильную смену «Мир открытий», для участия в которой проводился конкурс от Русского географического общества, и его Иоанна тоже выиграла. А в прошлом году она побывала на такой смене в Артеке.

Диана Чайковская. Фото предоставлено родителями

Диана Чайковская, Кудеверская средняя школа Бежаницкого района, 5 класс, 190 пятерок.

Диана родом из небольшого села Кудеверь Бежаницкого района. Несмотря на относительную удаленность от областного центра, о Кудеверской средней школе хорошо знают за пределами Бежаницкого района - двое ее учащихся становились победителями «Губернаторского дневника» прошедшей осенью и зимой. Диана также решила попробовать свои силы и не прогадала - стала победительницей среди пятых классов с результатом в 190 пятерок. Впечатляет, не так ли?

- Диана большая умница, текущий учебный год заканчивает на одни пятерки, как и предыдущие три года, - рассказывает ее мама Нина Чайковская. - Цель была проверить свои силы, а также, в случае победы, приехать в областной центр, погулять, познакомиться с новыми людьми - в общем, слегка сменить обстановку и получить новый заряд эмоций. Главная причина ее успешной учебы - мечта, она хочет получить достойное образование, переехать в большой город и устроиться на престижную работу.

Помимо учебной деятельности Диана обожает танцы, рисование, а также мастерит поделки из подручных материалов.

Также родители воспитывают Диану и ее младшую сестру как будущих хозяюшек - они много помогают по хозяйству и в огороде.

Предстоящее лето Диана проведет на родине, накапливая силы перед новым учебным годом и с головой погружаясь в чтение любимых книг.

Владимир Гукасян. Фото предоставлено родителями

Владимир Гукасян, 8 класс, Псковский технический лицей, 141 пятерка.

Владимир растет в очень дружной семье, в которой чтутся и сохраняются национальные традиции. Родители, Карина Юриковна и Лорис Лазаревич, стараются воспитывать всех троих детей самостоятельными, ответственными, уважающими окружающих, принимающими честные и порядочные жизненные решения.

Владимир во время участия в конкурсе «Губернаторский дневник» показал внушительный результат - получил 141 пятерку. Однако, по словам его мамы, проект не является самоцелью - Владимир всегда ответственен во всем, что касается учебы, а значит, достоин быть победителем.

- Он удивительно трудолюбивый и одаренный ребенок, активно получает знания, как в школе, так и самостоятельно. Участвовал в городских олимпиадах по истории, математике, русскому языку, физике и входил в число призеров, также становился победителем конкурса «Юные дарования», - рассказывает Карина Юриковна. - При этом он не зациклен на учебе, находит время и для спорта, в частности, занимается боксом в Областном центре единоборств и также принимает участие в соревнованиях различного уровня.

После такого насыщенного и плодотворного года Владимира ждет заслуженный отдых - вся семья Гукасян отправится в путешествие. Также запланирована и поездка в летний оздоровительный лагерь. Свободные минутки Владимир будет тратить на чтение своих любимых научно-популярных книг по математике и физике.

Обещает также принимать участие в конкурсе «Губернаторский дневник» в будущем, останавливаться на достигнутом не собирается.

Аня Иванова. Фото предоставлено родителями

Анна Иванова, 2 класс, лицей № 11 Великих Лук, за три весенних месяца заработала 253 пятерки.

Аня участвует в акции «Губернаторский дневник» впервые. Получив известие о победе среди учеников 2-4 классов, Аня обрадовалась, но больше удивилась, поделились с «Комсомолкой» родители второклассницы.

- Об акции мы узнали где-то за месяц до ее окончания, - рассказали они. - Училась Аня отлично с самого начала: и в первом классе и во втором. Отправили бланки почти в последний момент. Не ради конкурса старалась, но, безусловно, очень приятно, что получился такой результат!

Девочка закончила учебный год с отличием. Каждая четверть только на пятерки, без спорных оценок.

- Ане нравится учиться, хотя порой она очень устает, - отмечают родители. - К отличным отметкам относится как к своей норме. Четверок совсем немного. Аня из-за них очень расстраивается, потому что получает их не из-за незнания, а по невнимательности.

Наша победительница - самостоятельный в учебе ребенок. Готовит уроки сама, выбирает подход и стремится к знаниям исключительно по собственному желанию.

- Аня знает, что родители всегда рядом, если что - помогут, - говорят родные.

Девочка активно участвует в школьных олимпиадах и конкурсах. К школьной конференции она приготовила исследовательскую работу о своем прадедушке - ветеране Великой Отечественной войны, а за поделку получила второе место в городском конкурсе «Мой край родной».

Но вы не подумайте, что Аня только за книжками и тетрадками сидит. Помимо школы девочка увлекается рисованием, танцами и вокалом. Очень любит животных и играет в компьютерные игры.

По словам родных, Аня ждет встречи с губернатором и очень волнуется.