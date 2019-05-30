Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сформулировал три ганзейские задачи

В списке главы региона: Благоустройство Пскова, широкая презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона на международном экономическом форуме и насыщение событийной повестки Псковской области - главные задачи Ганзы, которые озвучил глава региона Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

- Мы получили средства на все возможные проекты: фасады, дороги, спортивная и образовательная инфраструктура, – федеральный центр нам оказал посильную поддержку, и мы реализуем её в полной мере, - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона не обошел вниманием несколько буксующих проектов.

Самый проблемный – это кампус ПсковГУ, строительство которого курирует федеральное министерство, а у региона ограничены возможности по участию в процессе. Но самое главное, на сроках сказываются последствия 44 федерального закона: подрядчиком стала компания, к которой есть большие претензии в другом регионе. У правоохранительных органов имеются основания для возбуждения уголовного дела.

- Её руководство не относится к кампусу, как к первостепенной задаче, и это существенно сдвигает намеченные сроки, но мы намерены завершить этот объект к концу года, - отметил Михаил Ведерников, описывая ситуацию на объекте.

Еще одна ситуация со стадионом «Машиностроитель».

- Уже в прошлом году стало очевидно, что объект не будет использоваться в проведении мероприятий Ганзейских дней. Программа праздника была составлена соответственным образом: основная часть мероприятий пройдёт в Псковском кремле. Мы получили 800 млн рублей в конце 2018 года, которые, конечно, невозможно было освоить полностью в такой короткий срок, - напомнил губернатор и заверил, что к Ганзе будет благоустроена территория стадиона, возведены трибуны и объект не будет выглядеть, как строительная площадка.