Псковские хирурги выполнили первые малотравматичные операции на щитовидной железе

В Псковской областной клинической больнице в рамках ежегодной научно-практической конференции «Современные технологии в клинической практике» два дня проходили уникальные операции методом малоинвазивной хирургии. Медики из Санкт-Петербурга провели три мастер-класса, а ассистировали им псковские врачи. В первом из них принял участие заместитель главного врача по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих.

Только маленький разрез

- Каждый раз мы стараемся найти новые операции, которых у нас выполняется мало и нам надо поучиться, или те, что у нас делаются впервые. Мы учимся и потом делаем их пациентам Псковской области, - рассказал Игорь Дитрих.

Так, три года назад в областной больнице впервые была выполнена операция на щитовидной железе через подмышечную впадину - теперь она стала повседневной. На этот раз, чтобы добраться до щитовидной железы, врачи сделали разрез под нижней губой пациентки.

- Это довольно редкая методика, которая используется не во всех клиниках мира. В Пскове мы выполняем уже вторую такую операцию, - сообщил ведущий эндовидеохирург, главный врач петербургской клиники Антон Пришвин. - Методика находится на стадии освоения, и количество выполненных таких операций в мире не так велико.

- Для меня как для хирурга это просто космос ! 20 лет назад мы и в мыслях не держали, понятия не имели, что можно щитовидку так щадяще оперировать, - признался вице-спикер областного Собрания депутатов, экс-главный врач областной больницы, посвятивший медицине четыре десятилетия, Виктор Антонов. - Я впервые присутствовал на такой операции и рад тому, что мы это можем, это делаем, что ежегодно проходят такие замечательные конференции. Это встреча с новым в хирургии. И каждый раз мы видим самые разные области человеческого тела, где можно делать хирургические вмешательства с применением самых современных методик.

Хирургия от-кутюр

Конечно, Виктор Антонов констатировал, что проведение операций такого уровня - «удел нескольких хирургов области».

- Но это важно для пациентов. Люди должны знать, что так можно оперироваться в Пскове и не надо ехать в другие города и государства и платить огромные деньги. Это очень высокий уровень хирургии, - подчеркнул он.

За действиями бригады врачей посредством онлайн-трансляции наблюдали все участники конференции. Модератор передавал вопросы в операционную, врач комментировал действия и пояснял необходимость своих решений.

В Псковской областной клинической больнице более четверти хирургических вмешательств проводится эндоскопически. Фото: Псковской областное Собрание депутатов

По окончании операции Антон Пришвин рассказал, что ему приятно работать с коллективом Псковской областной больницы.

- Здесь высокопрофессиональная команда во главе с главным хирургом Игорем Ивановичем Дитрихом. Я каждый раз говорю, что при выполнении операции с теми людьми, которых ты понимаешь с полуслова, дело идет очень быстро, и результаты очень хорошие. Мы с Игорем Ивановичем не очень много говорим друг другу во время операции, достаточно только жестов, чтобы понять, что необходимо сделать на следующем этапе, - отметил петербургский хирург.

В Псковской областной клинической больнице более четверти хирургических вмешательств проводится эндоскопически, то есть без обширных полостных операций, через точечные проколы.

- Мы проводим эндоскопические операции во всех десяти хирургических отделениях больницы. В целом из 11 тысяч операций в год их доля составляет более 25%, а при желчекаменной болезни и аппендиците приближается к 100%, - рассказал Игорь Дитрих.

По словам хирурга, такой метод во много раз уменьшает травму, а благодаря хорошей визуализации значительно снижается риск осложнений.

- За этими технологиями будущее - за операциями эндоскопическими, внутрипросветными, внутрисосудистыми. Надо идти в ногу со временем, чтобы не отставать. Мы имеем желание учиться и учимся, имеем желание развиваться и развиваемся, - резюмировал Игорь Дитрих.