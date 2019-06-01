Что в Псковской области сделано за последние годы для защиты детства

В Псковской области за последние несколько лет сдано так много новых объектов для детей, что не хватит пальцев на руках, чтобы все перечислить. Появились ледовые площадки в Пскове и Великих Луках, спортивные центры, новая школа, садики. В региональной столице сдан новый перинатальный центр, первые роды здесь приняли в январе 2019 года.

Но ограничатся ли власти области только этими проектами? Или есть еще какие-то шаги для комфортного детства? Ответ на этот вопрос попытались найти журналисты 1 июня, в День защиты детей.

Итак, среди тем, напрашивающихся быть выделенными, значатся выплаты мамочкам при рождении ребенка. Это новшество. Соответствующее решение принял псковский губернатор, озвучил он его 30 мая на сессии Псковского областного Собрания депутатов, выступая с отчетом о работе администрации за 2018 год. И сразу добавил, что выплаты будут предоставлены не только тем, в чьих семьях дети появятся на свет с июня, но и тем, кто рожал с 1 января 2019 года.

Сумма выплаты - 5000 рублей. Помимо денежного сертификата роженица получает памятную медаль, открытку и подарочный набор.

Помимо этого выделено и строительство садиков. В этом году их сдадут сразу девять. Появятся новые дошкольные образовательные учреждения на картах Пскова, Великих Лук и Псковского района.

Все это, отметил глава региона, делается для того, чтобы сократить отток населения из Псковской области. Ведь если будут созданы комфортные условия для рождения и развития ребенка, семья уже не решится на переезд. Именно поэтому следующим этапом работы станет создании условий для занятий детей после школы.