Острая тема: сколько псковичи задолжали по алиментам

Где скрывается самый злостный алиментщик, какой способ лучше подходит для того, чтобы добиться содержания ребенка, всегда ли стоит подавать в суд на безответственного родителя.

Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» вместе с заместителем главного судебного пристава Псковской области Оксаной Микитяк и уполномоченным по правам детей Наталией Соколовой, которые собрались за круглым столом в нашем пресс-центре накануне Дня защиты детей.

Нешуточные долги

В Псковской области каждый 150-й житель региона - должник-алиментщик, нерадивые родители должны своим детям более одного миллиарда рублей алиментов.

- Это действительно гигантская, нереальная сумма, - отметила заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк. - Но есть один нюанс. В отношении неработающих должников задолженность исчисляется в среднероссийской заработной плате в 40 тысяч рублей, хотя по региону средняя зарплата - 25 тысяч рублей, поэтому такая сумма задолженности.

Из этого миллиарда рублей почти 795 миллионов должны своим детям отцы-алиментщики и почти 290 миллионов - нерадивые матери. Самый большой долг по алиментам накопил пскович, который уже полтора года находится в розыске. Он задолжал своему ребенку два миллиона рублей.

Но не так все плохо. Как рассказала Оксана Микитяк, за четыре месяца этого года судебные приставы собрали и перечислили псковским детям более 26 млн рублей - это больше, чем в прошлом году за это же время, на 14 млн. За неисполнение обязанностей родителей по содержанию несовершеннолетних детей 171 должника привлекли к административной ответственности, 148 алиментщиков получили наказание в виде обязательных работ, а в отношении 81 алиментщика возбудили уголовные дела, 49 должникам суд вынес обвинительные приговоры. В этом году судебные приставы разыскали и провели исполнительные действия с 148 должниками. Около тысячи должников-алиментщиков находятся в розыске. Количество мер, принятых в отношении алиментщиков в регионе, увеличилось на 40%.

Спросили у пристава:

Светлана:

- Получила на руки исполнительный лист, собираюсь принести его к приставам. Какой пакет документов необходимо подготовить, чтобы заранее быть уверенной, что все примут.

Ответ:

- В первую очередь, вы берете оригинал исполнительного документа - это либо исполнительный лист, либо исполнительный приказ, пишете заявление о возбуждении исполнительного производства, и мы всегда просим взыскателей предоставить всю информацию, которая есть у вас о должнике. Это будет способствовать более быстрому проведению исполнительных действий по взысканию задолженности. Заявление может быть в свободной форме, а может быть по стандартизированной форме, размещенной на информационных стендах в службе судебных приставов. Заявление можно заполнить прямо в отделе судебных приставов.

Наталья:

- Я развелась с супругом более года назад. Если я подам заявление для принудительного взыскания алиментов сейчас, я могу взыскать платежи за прошедший год?

Ответ:

- В соответствии с Семейным кодексом вы имеете право взыскать задолженность за три года, предшествующих вашему обращению в суд. Но вам нужно будет представить доказательства, что вы в течение этих лет пытались с отца ребенка получить алименты. В качестве доказательств принимаются свидетельские показания, электронные письма, распечатки СМС или телефонных соединений, запись аудио не надо, конечно, вести, будет достаточно двух-трех свидетелей, каких-то писем, которые будут доказывать, что мама обращалась к отцу ребенка. Даже если в течение этого времени папа что-то покупал, мы не учитываем это. Ни одежду, ни подарки, а только денежные средства, которые должны быть перечислены матери ребенка.

Эльвира:

- Моя подруга отказывается подавать на алименты, зная, что у бывшего супруга нет работы и денег. Правильно ли это?

Ответ:

- Я не разделяю подход мам, которые не хотят подавать на алименты на отцов своих детей из-за того, что у них сейчас нет работы и средств, чтобы платить алименты.

Если есть обязанность у отца платить, он должен платить. Можно же получить судебный приказ - решение суда о взыскании алиментов, но не предъявлять его в нашу службы. Такие случаи есть, когда после решения суда находятся деньги и папы начинают платить, договариваясь с мамой, что она не понесет в службу судебных приставов судебный приказ. При этом она всегда, в любой момент до достижения 18-летнего возраста ребенка, может нам предъявить этот судебный приказ. У нас были случаи, когда только ограничение выезда заставило отца-алиментщика сразу выплатить 200 тысяч рублей. В Великих Луках мы только предупредили гражданина, что ограничим его право управления автомобилем, он тут же выплатил 600 тысяч рублей. У нас есть два должника, у которых ничего нет. Мы составили протокол, привлекли к административной ответственности, и даже после этого они не оплатили задолженность, затем мы приняли решение о возбуждении уголовного дела - и после этого у них нашлись деньги. Один выплатил долг в размере 125 тысяч рублей, у второго задолженность была меньше. Меры срабатывают. Призываю обращаться в суды и брать судебные приказы.

Екатерина:

- У меня на руках сейчас решение суда в отношении алиментов моего бывшего мужа. Я сама из Пскова, бывший муж уехал в Санкт-Петербург. Куда отправлять исполнительный лист, что делать?

Ответ:

- В суде надо взять еще и исполнительный лист. У нас территориальный принцип возбуждения и ведения исполнительных производств. Документ нужно направить в управление по Санкт-Петербургу. Поскольку должник проживает на территории этого города, то и исполнительное производство будет вестись там. Вы можете зайти на официальный сайт управления по региону, найти его адрес и отправить туда по почте, обязательно заказным письмом, документы, чтобы у вас на руках осталось подтверждение отправки. Вам будут направлять копии документов по судебному производству, держать в курсе событий.

Ольга:

- Я с 2013 года являюсь взыскателем в исполнительном производстве (алименты на ребенка). Ранее в исполнительном производстве был указан мой лицевой счет в банке, но сейчас у меня нет никаких счетов и открывать я их не собираюсь! Есть открытый лицевой счет в банке только на имя ребенка, которому и должны перечисляться алименты. Могу ли я просить судебного пристава делать перечисление денежных средств на этот счет, если ребенок несовершеннолетний?

Ответ:

- В этом случае в соответствии с Семейным кодексом 50% алиментов могут перечисляться на лицевой счет ребенка, но вы должны обратиться в суд и получить решение о том, что разрешается половину алиментов перечислять на счет ребенка. Если же такого решения не будет, то и возможности в переводе денег ребенку не будет. Если все-таки вы не откроете счет и не получите решение суда, деньги будут аккумулироваться на депозите в нашей службе, мы будем убеждать вас открыть счет. В любом случае алименты защищены иммунитетом от посягательства со стороны службы, даже если мама - должник, за алименты не надо переживать.