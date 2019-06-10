Дорогу псковским модницам!

«Комсомолка» подвела итоги самого стильного конкурса для детей , который прошел в рамках семейного праздника «Маленький чемпион». Он состоялся в Пскове 19 мая и собрал около 300 человек. На территории спорткомплекса «Олимп» малыши в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет на скорость преодолевали дистанцию в 10 метров.

Помимо победителей на дорожках, мы выбрали самую стильную команду, наградили самого быстрого папу и поощрили яркие стенгазеты в поддержку маленьких чемпионов. Фотоконкурс «Модный чемпион» продолжился мероприятие на официальном сайте «Комсомолки».

Читатели «Комсомольской Правды-Псков» в течение недели выбирали самого стильного участника забега. В это время команды поддержки участников усиленно голосовали за своих фаворитов. Однако призовой пьедестал разделили лишь три семьи - Фёдоровы, Афанасьевы и Васильевы. Их девочки набрали самое большое число голосов. Давайте познакомимся с модницами.

Цвет настроения…лимонный!

Конкурс «Маленький чемпион» богат на креативных людей. Но одной из самых заметных на состязании была семья Фёдоровых. И группа поддержки, и юная спортсменка Полина были одеты в наряд с сочными лимонами.

Полина Федорова.

- Сначала мы выбрали костюм для Полины. Остановились на лимонах, так как хотелось чего-то яркого и летнего. А потом и сами в её поддержку нарядились в одежду с цитрусами, - призналась мама чемпионки, Александра Фёдорова.

Семья Фёдоровых уже давно планировала принять участие в конкурсе. Но это желание воплотила только маленькая Полина. На призыв проголосовать откликнулись друзья и родственники из Псковской области, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Образ маленькой модницы настолько полюбился зрителям, что Полина Фёдорова получила 145 голосов и стала бронзовым призёром конкурса «Модный чемпион».

От улыбки станет все светлей

Искренняя улыбка и озорные искорки в глазах играют не малую роль для успеха в модном фотоконкурсе. Вот почему девятимесячная Александра Афанасьева без труда завоевала зрительские симпатии. На фотографии юная модница готовится к забегу «Маленького чемпиона». По-летнему яркий и удобный костюм с пестрым рисунком и, конечно, обязательный атрибут модной леди, - головной убор из цветов не многих оставили равнодушными.

Александра АфанасьеваФото: Андрей СТЕПАНОВ

Кстати, и вся группа поддержки Саши была одета в яркие цвета. Улыбчивая чемпионка и её семья буквально заразили всех хорошим настроением. Родные Саши бросили на поддержку своей модницы все ресурсы.

- Люди, которые за нас болели, были из самых разных регионов. За нас голосовали друзья и знакомые из Вологды, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Бабушка и тётя Саши мгновенно подключились к конкурсу, поэтому охват получился такой широкий, - рассказала мама серебряного призёра конкурса, Елена Афанасьева.

Благодаря поддержке друзей и собственной лучезарной улыбке Александра Афанасьева заняла второе место в конкурсе «Модный чемпион».

Озорной мышонок

Кто из детей не любит мультфильмы? Но группа поддержки участницы «Модного чемпиона» Ксении Васильевой пошла дальше: девочку нарядили в одного из героев мультипликации, Микки Мауса. Озорные хвостики, любопытный взгляд на фотографии и образ диснеевского персонажа покорили сердца зрителей.

Ксения Васильева.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Для Ксюши мы выбрали костюм Микки Мауса, потому что она очень любит этого героя, - объяснила причину выбора этого наряда главный стилист чемпионки, мама Дарья Васильева.

Ксюша впервые участвовала в конкурсе «Маленький чемпион». Когда её мама узнала о состязании за звание первой модницы, было решено попробовать свои силы. К голосованию за Ксюшу подключились родные и друзья не только из Пскова и области, но и из Санкт-Петербурга и столицы.

Ксения Васильева стала бесспорным победителем «Модного чемпиона». За девочку отдали свои голоса 258 пользователей социальной сети.

7 июня в редакции «Комсомольской Правды-Псков» прошло чествование победителей конкурса. Самые стильные малыши получили подарки от партнёров семейного праздника «Маленький чемпион», в числе которых карта гостя со скидками на посещение аквапарка в ТРК «Акваполис».