Банк «Открытие» дарит 500 бонусных рублей за оформление индивидуальной зарплатной карты Opencard

Для участия необходимо оформить бесплатную дебетовую Opencard на сайте или в офисе банка, заполнить заявление, передать его своему работодателю и получить 500 бонусных рублей за первое официальное перечисление зарплаты на карту, совершенное до 1 сентября 2019 года. Акция не распространяется на действующих зарплатных клиентов банка.

Зарплатная Opencard позволяет получать кэшбэк до 11% в любимых категориях или до 3% за все покупки по карте.

Одну из пяти категорий можно менять бесплатно раз в месяц в мобильном или интернет-банке в зависимости от текущих потребностей и предпочтений:

- до 3% за все покупки – категория «Друг все вернет»;

- до 11% за покупки в категории «АЗС и Транспорт» + до 1% за все остальное – категория «Друг поможет в пути»;

- до 11% за покупки в категории «Кафе и рестораны» + до 1% за все остальное - категория «Друг всегда угостит»;

- до 11% за покупки в категории «Аптеки и салоны красоты» + до 1% за все остальное – категория «Друг подарит заботу»;

- до 11% за покупки в категории «Отели и билеты» + до 1% за все остальное - категория «Друг откроет весь мир».

Накопленные бонусные рубли не сгорают, их можно конвертировать в реальные деньги и компенсировать бонусными рублями свои покупки от 3000 рублей, совершенные по карте.

Дополнительно всем клиентам доступны бесплатные преимущества Opencard, такие как снятие наличных в банкоматах любых банков, пополнение своей карты с карт других банков, переводы до 20 000 рублей в месяц на карты других банков, до 7% на остаток по счету «Моя копилка». В будущем банк планирует к запуску новые сервисы.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.