2019-06-17T13:58:28+03:00
Политика

Журналисты назвали значимые для губернатора Псковской области решения

Все они так или иначе связаны с развитием региона
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Начало июня оказалось весьма результативным для команды псковского губернатора.Начало июня оказалось весьма результативным для команды псковского губернатора.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Журналисты Псковского агентства информации подвели итоги минувшей недели и составили перечень значимых событий, так или иначе связанных с именем главы субъекта Михаила Ведерникова. Среди них особое место занимает серия встреч, проведенных губернатором в Москве — это встречи с с вице-премьерами - Антоном Силуановым, Ольгой Голодец, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Последний, кстати, был назначен куратором региона. Михаил Ведерников, комментируя это решение, отметил, что «благодаря поддержке главы Минпромторга нам удастся сделать качественный рывок в развитии нашей Псковской области».

Состоялась еще и встреча с вице-премьером Алексеем Гордеевым, он лично прибыл в регион, осмотрел одно из псковских предприятий, побывал в Снетогорском монастыре.

Все эти встречи переросли в принятие большого комплекса мер по поддержке субъекта. Так, регион заручился поддержкой Алексея Гордеева для вхождения в госпрограмму развития села, Антон Силуанов поддержал идею о разработке отдельной госпрограммы социально-экономического развития региона.

На этой же неделе стало известно о том, что фонд одобрил первую заявку Псковской области и выделил 161 млн рублей на проекты модернизации сетей и котельных в Пскове.

Обратили внимание журналисты и на серию встреч регионального уровня. Отдельно Михаил Ведерников остановился на качестве ремонта дорог в Пскове, уборке улиц. Даже прозвучало заявление: ««Мне эти "делаем", "работаем", "убираем" — не нужно! Мне нужен результат: чистый город, чистые улицы! У нас через 10 дней Международные Ганзейские дни — наведите порядок!».

В беседе с главой Великих Лук Михаил Ведерников заострил внимание градоначальника на важности обратной связи с населением. Пока что вопросы частенько остаются без ответов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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