2019-06-20T11:15:30+03:00
Общество

Жители Пскова обсуждают возможное строительство АЗС вблизи Мирожского монастыря

По мнению депутата гордумы земельный участок попадает в охранную зону объекта культурного наследия — Мирожского монастыря, кроме того, жители частных домов вокруг тоже обеспокоены
Василиса Алексеева
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Мирожский монастырь.Мирожский монастырь.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», в социальных сетях жители Пскова бурно обсуждают возможное строительство автозаправочной станции возле Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и уникального дендропарка — на улице Юбилейной, перед мостом 50-летия Октября.

О том, что такое строительство возможно в СМИ сообщил депутат Псковской гордумы Олег Брячак. По его информации, АЗС хочет возвести компания «Псковнефтепродукт». В адрес руководителя фирмы Брячак направил депутатский запрос. В нем отмечается, что земельный участок попадает в охранную зону объекта культурного наследия — Мирожского монастыря, кроме того, жители частных домов вокруг тоже обеспокоены.

В псковских группах в соцсетях информация о возможном строительстве вызвала дискуссию между горожанами.

«Ну вот, прям, негде во Пскове заправиться! Давайте еще строить АЗСы...», «Тут и монастырь не причем. Ну не место АЗС у реки. Случись что, все озеро засрут», «Да в какой непосредственной близости... На треугольнике хотят построить, где сейчас пустырь», - пишут псковичи.

Отметим, что дендропарк, который находится в непосредственной близости от предполагаемого места строительства, стал излюбленным местом прогулок псковичей. Рядом нет никаких производств, магазинов или заправок.

Редакция «Комсомольской правды -Псков» направила запросы в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, в региональное отделение ВООПиИК и администрацию Пскова для разъяснения ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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