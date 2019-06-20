Льготы по транспортному налогу для пенсионеров Псковской области - такие бывают?

- Какие льготы предоставляются пенсионерам по транспортному налогу, - задал вопрос «КП-Псков» пенсионер Петр Егорович Воронков из Новосокольников, который владеет машиной в 140 лошадиных сил.

Этот вопрос мы переадресовали в Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области, а заодно поинтересовались, какие льготы предоставляются нам по другим налогам с физических лиц.

Как пояснили в УФНС, по положениям Налогового кодекса страны мы, физические лица, платим три налога (см. инфографику), если есть в собственности недвижимость, земельный участок или транспортное средство. На федеральном уровне льготы по транспортному налогу не установлены. Однако налоговую льготу для отдельных категорий граждан вправе дать субъекты РФ, поскольку транспортный налог относится к региональным налогам. По закону Псковской области «О транспортном налоге» (в редакции от 29 ноября 2016 года) пенсионеры льгот по транспортному налогу не имеют. Тем не менее, льготники по транспортному налогу есть, так же как и по другим налогам с физических лиц. Кто же эти счастливцы, смотрите в нашей инфографике.

Фото: Кирилл Гавриленко

Подробную информацию о налоговых льготах, дополнительно установленных в конкретном регионе и в конкретном муниципальном образовании, можно получить с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» в разделе «Электронные услуги» сайта ФНС России.