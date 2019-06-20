Выставка "Псковский пригород Воронич" открылась в музее-заповеднике "Михайловское"

Выставку «Псковский пригород Воронич», подготовленную по материалам собраний Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и Псковского государственного музея-заповедника, открыли в Пушкиногорье.

Как рассказала «Комсомольской правде-Псков» пресс-атташе Пушкинского музея-заповедника Лидия Токарева, в экспозицию вошли иконы XVII — первой половины XIX века и медно-литая пластика, предметы церковного обихода, в том числе — служебная Минея на сентябрь с купчей записью о приобретении книги на Ворониче в церковь Воскресения Христова - конец XVII века; собрание Пушкинского Заповедника.

Также на выставке можно увидеть и произведения изобразительного искусства, реконструкции и планы городища, выполненные уже в ХХ столетии, а также фотографии — в том числе из тех, что на рубеже веков сделал на Ворониче известный русский учёный, океанограф, картограф, председатель Русского географического общества, внук А.П. Керн Юлий Шокальский.

- Каталог выставки содержит достаточно подробную справку не только об экспонатах, на ней представленных, но и собственно о городище Воронич — некогда обширном и богатом псковском пригороде, защищавшим юго-западные рубежи нашей родины и впервые упоминаемом в псковских летописях под 1349 годом, - отметила Лидия Токарева.

Экспозиция «Псковский пригород Воронич» размещена в Тригорском — в мемориальной усадьбе соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина, Осиповых и Вульфов. Планируется, что она будет открыта для посетителей до 9 ноября текущего года.